Mónica García se compromete a "arrojar luz" para evitar la corrupción y el fraude en el sistema sanitario

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha comprometido a "arrojar luz" sobre los lugares del sistema sanitario que "son más reactivos al fraude y la corrupción", al tiempo que ha insistido en que con la corrupción, "no solo se está jugando la salud de los ciudadanos, también con la confianza en la instituciones y en el Sistema Nacional de Salud".

Así se ha manifestado García durante la celebración del seminario 'Adressing Corruption in Health Systems: Towards Equity and Eficiency' de la Organización Mundial de la Salud, que se enmarca dentro de la actividad del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, y que ha tenido lugar en el Ministerio de Sanidad este lunes.

Durante su intervención, García ha señalado que en muchos países de Europa la corrupción en el ámbito sanitario "está perfectamente comprendida y entendida", sin embargo en España "es la gran desconocida", ya que "se confunde la corrupción individual con la corrupción institucional".

"La corrupción institucional es la que degrada y que de alguna manera pervierte nuestros sistemas sanitarios. Este Ministerio lo que va a hacer es un trabajo, no solamente hacia adentro para poner este tema en la agenda y ser capaces de visibilizarlo dentro de lo que es nuestro país, sino también un trabajo hacia afuera contando y aprendiendo con las mejores experiencias en el ámbito internacional", ha expresado la ministra.

Asimismo, García ha criticado que "todas las formas de corrupción son inaceptables", pero ha subrayado que la corrupción sanitaria tiene una doble visión: "Nos están robando el dinero de todos y al mismo tiempo la salud, ya que se meta la mano en la caja y en una cama de una UCI o en una investigación de una enfermedad rara".

OBSERVATORIO CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN SANITARIA

El pasado 26 de abril, el Ministerio de Sanidad publicó la orden ministerial que constituye el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, un órgano al que específicamente se encomienda el seguimiento y propuesta de acciones en esta materia y que estará en funcionamiento dentro de tres meses.

En este sentido, Mónica García ha indicado que el Sistema Nacional de Salud tiene que tener "un papel garante de la salud" y ha recordado que el Observatorio "ha echado a andar" con el fin de "parar a los que están dañando la sociedad, la sanidad y la democracia".

La ministra de Sanidad ha explicado que el Observatorio va a tener tres ejes fundamentales: la prevención , un sistema de alertas y la colaboración con las diferentes entidades.

"Un sistema de alertas para ver cuales son aquellos ámbitos donde podemos poner el radar de donde ocurren los casos de corrupción, además de contar con la colaboración con diferentes entidades tanto nacionales como internacionales", ha agregado.

Del mismo modo, García ha recalcado: "Nos jugamos la salud de los ciudadanos y la confianza de nuestras instituciones". "El observatorio va a estar acompañado siempre de la del compromiso y de la evidencia", ha resaltado.

Por último, durante la clausura del acto, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado que el Ministerio quiere incorporar a la población en el ámbito de la toma de decisiones relacionadas con la evaluación y con la financiación de medicamentos, dentro de la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

"Tenemos que hacer uso de los conflictos de interés como herramienta para poder alinear los intereses sociales, los intereses de las administraciones con lo que viene siendo las necesidades de participación de la población. Por eso, tenemos que intentar tener la capacidad para facilitar e incentivar la participación de aquellas personas y organizaciones que tengan menos conflictos de interés con aquellos ámbitos que están evaluando", ha manifestado.

LA CORRUPCIÓN SANITARIA CUESTA 56.000 MILLONES A LA UNIÓN EUROPEA

Por su parte, el director de la Unidad Health Systems Governance and Stewardship de la OMS, David Clarke, ha recordado que todos los sistemas de salud pueden sufrir corrupción, "tanto los de menos recursos, como en contextos europeos, tal y como se ha visto con la crisis del Covid-19".

"Tenemos que tener en cuenta que los aspectos institucionales de los sistemas sanitarios deben estar diseñados para evitar que surjan estos problemas", ha añadido.

En este punto, Clarke ha informado que, pese a no tener cifras actuales, en el año 2011 se hizo un cálculo en el que se señaló que la corrupción sanitaria costó 56.000 millones de euros a la Unión Europea.

"Además, se hizo un cálculo global hace unos años en el que se afirmaba que el 6 por ciento del gasto en sanidad se pierde debido a la corrupción y creo que estas cifras se quedan cortas. Este año vamos a intentar actualizar estas cifras porque es importante tenerlas en cuenta", ha concluido.