Mónica García dará explicaciones en el Congreso por la crisis del Hantavirus como le pide la oposición

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). Los ministros comparecen para informar de la reunión de seguimiento para atender la solicitud de la OMS al Gobierno - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que dará explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre la crisis del hantavirus como le ha pedido la oposición, para dar "todas las explicaciones" de las reuniones y decisiones adoptadas a nivel nacional e internacional.

"Vamos a dar todas las explicaciones de todas las reuniones que hemos tenido a nivel internacional, a nivel nacional, y de por qué hemos tomado determinadas decisiones", ha señalado la ministra en una entrevista a RNE recogida por Europa Press.

García cree que "hay cierto interés en que se difunda cierto miedo", por lo que ha señalado se debe priorizar dar mensajes de tranquilidad a la población. "Sabemos que en este tipo de alertas se difunden los bulos", ha añadido.

Por otro lado, ha asegurado que no va a entrar "en las polémicas estériles del Partido Popular" porque "ahora no toca". "Vamos a estar a lo que tenemos que estar, que es a trabajar y a sacar adelante, no solamente la gestión sanitaria, sino la gestión logística de cómo hacemos este operativo", ha añadido.

"No veo que sea el momento de introducir incertidumbres, introducir miedos, introducir un debate político estéril. Entiendo que el Partido Popular esté a otras cosas, pero nosotros desde el Gobierno y también desde el Gobierno de Canarias, creo que vamos a estar en asegurar la salud de las personas que vienen y también a asegurar la salud de toda la población", ha continuado.

"Creo que podemos estar orgullosos de nuestro país, creo que este es un dispositivo inédito, de calado internacional sobre una alerta sanitaria internacional, en el cual hay implicados 23 países, lo estamos coordinando desde España, la Organización Mundial de la Salud ha confiado en España para que hagamos este dispositivo, un dispositivo inédito", ha asegurado.

Así, ha reiterado que el dispositivo se está realizando en coordinación con todas las comunidades en la Ponencia de Alertas de Salud Pública y Planes de Preparación y Respuesta.

La ministra ha defendido que el Gobierno ha estado en contacto con los 14 españoles del buque a quienes se ha ido informando "puntualmente" del procedimiento que seguirán a su llegada al puerto de Granadilla, así como de los pasos y dispositivos previstos para garantizar tanto su salud como la salud pública.

Ha subrayado que se apelará "a la responsabilidad, al sentido común y al consentimiento informado" de estas personas, para la cuarentena voluntario pero ha recordado que existen "herramientas legales" en la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 y en la Ley de Salud Pública para proteger a la población en situaciones de alerta sanitaria.

García ha explicado que los extranjeros serán evacuados y repatriados por sus respectivos países siguiendo los protocolos internacionales, y que a su llegada se realizará un control y evaluación a través de Sanidad Exterior y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).