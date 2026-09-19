Mónica García destaca la "buena vigilancia epidemiológica" en Ceuta tras detectarse un caso de viruela del mono

La ministra de Sanidad, Mónica García, actualiza los datos y presenta las políticas de prevención frente al suicidio, en el Ministerio de Sanidad, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El acto coincide con el Día Mundial para la Prevención del S - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que el primer caso de viruela del mono detectado en un menor marroquí no acompañado acogido en Ceuta "da buena cuenta de la buena vigilancia epidemiológica" que se está teniendo en la ciudad autónoma.

García ha subrayado que "para poder hacer una buena vigilancia epidemiológica" es necesario que todos los migrantes estén en instalaciones de acogida para diagnosticar, rastrear y tratar estas infecciones.

Así ha explicado que una vez que la población migrante se encuentra en lugares de acogida, las autoridades sanitarias pueden "hacer esa vigilancia, podemos hacer esos tratamientos, ese diagnóstico, ese rastreo", lo que ha permitido detectar varios casos de enfermedades infecciosas en la ciudad autónoma. "Hemos detectado 5 casos de viruela, hemos detectado este Mpox, hemos detectado también ocho casos de tuberculosis", ha enumerado la ministra.

La titular de Sanidad ha precisado que muchos de los casos de tuberculosis detectados "son casos previos o que venían tratados en esta crisis o que ya estaban en Ceuta", lo que evidencia la importancia de la coordinación sanitaria.

"Tenemos un muy buen rastreo, un muy buen servicio junto con la ciudad de Ceuta", ha afirmado García, reconociendo que "las competencias en materia de salud pública son de la ciudad de Ceuta y estamos realizando una muy buena coordinación y cooperación para poder detectar todas estas posibles infecciones".

Sin embargo, García ha hecho un llamamiento al Partido Popular y al Gobierno de Ceuta para que "dejen de poner trabas" en la gestión de la crisis migratoria, insistiendo en que es "imprescindible que todas las personas migrantes dejen de estar en situación de calle dejen de estar hacinadas dejen de estar en condiciones de insalubridad para que estén en lugares de acogida".

La ministra ha subrayado que la acogida en centros es fundamental no solo para la vigilancia epidemiológica y los tratamientos, sino también "para que podamos hacer todas esas filiaciones para que se pueda aplicar o no la ley de extranjería", completando así la respuesta integral que requiere la situación en Ceuta.

Mónica García ha hecho estas declaraciones a los medios este sábado durante el arranque de la campaña 'puerta a puerta' organizada por Más Madrid.

HUELGA DEL PERSONAL SANITARIO

Por otro lado, al ser preguntada sobre la convocatoria de huelga indefinida por parte de los profesionales sanitarios, García ha tildado de "rara" una movilización de ámbito nacional cuando, a su juicio, las reivindicaciones planteadas son "plena y llanamente autonómicas" y el texto del Estatuto Marco se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, la ministra ha emplazado a las organizaciones convocantes a trasladar sus peticiones a través de los grupos parlamentarios para "debatirlo con transparencia y honestidad" en la Cámara Baja mediante enmiendas.

"Nosotros ponemos los límites, pero la patronal son las comunidades autónomas, que son las que contratan, regulan las plantillas y garantizan los refuerzos", ha subrayado la ministra, recordando además que seis autonomías ya han alcanzado acuerdos con los sindicatos médicos en la misma línea fijada por Sanidad para avanzar en medidas como la reducción de las guardias de 24 horas.