Mónica García ve en la reforma de la ley de profesiones sanitarias una vía para "seguir negociando" mejoras

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). La sesión está centrada en la financiación exterior, migraciones y memoria democrática, entre otras cuestiones. Además - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado este martes de "muy buena noticia" el inicio de la reforma de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, ya que permite "seguir negociando" y "seguir dialogando" mejoras del desarrollo profesional con todos los sanitarios.

"Desde que llegamos al Gobierno, desde que llegamos al Ministerio de Sanidad, nos propusimos sacar del cajón todas aquellas legislaciones obsoletas. En este caso, el Estatuto Marco y la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias", ha destacado en declaraciones a los medios previas a su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

García ha insistido en que la negociación del Estatuto Marco ha llegado a sus "límites" legales y competenciales respecto a las reivindicaciones "legítimas" de los profesionales. Por ello, el inicio del trámite de consulta pública de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias busca "abrir otras vías de cauce de mejora" y responder a "muchas" de las demandas que "llevan encasilladas más de 20 años".

En esta línea, ha comentado que la reforma de la ley de profesiones sanitarias es una de las medidas que Sanidad acordó con el Foro de la Profesión Médica hace dos semanas.

HUELGA MÉDICA

Preguntada sobre la posibilidad de que esta nueva reforma pueda propiciar una aproximación con el Comité de Huelga médico, que mantiene movilizaciones en toda España durante una semana al mes hasta junio, la ministra ha asegurado que "diálogo y acercamiento ha habido en todo momento".

"Yo lo siento mucho, pero a más acuerdos, a más diálogo, a más medidas transformadoras, a más leyes que abrimos, hay una parte del Comité de Huelga que ha decidido ponerle más conflicto y yo aquí niego la mayor, es que necesitamos todavía abrir más puertas", ha aseverado para subrayar que el Estatuto "está cerrado" y apuntar que las "siguientes puertas" que hay que abrir son las de las comunidades autónomas.

Según ha afirmado, las CCAA tienen "la llave" para mejorar y materializar todas las mejoras que el Ministerio está trasladando al ordenamiento jurídico general. "Necesitamos que las comunidades se hagan cargo de sus competencias. Y hacerse cargo de sus competencias es materializar la mejora de las condiciones laborales de los profesionales", ha finalizado.