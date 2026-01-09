La mortalidad por insuficiencia cardiaca se duplica entre comunidades autónomas según su renta

Archivo - Médico con un estetoscopio midiendo latidos del corazón. - ISTOCK - Archivo

Un nuevo estudio publicado en 'The Lancet Regional Health - Europe' ha demostrado que las tasas de mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardiaca pueden llegar a duplicarse entre comunidades autónomas y que estas diferencias están asociadas al nivel de renta regional.

La investigación, financiada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y desarrollada por investigadores clínicos del grupo Mujer y Corazón de la SEC junto con la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS), ha analizado más de 760.000 ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca registrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) entre 2016 y 2022. Se trata de uno de los análisis poblacionales más amplios realizados en Europa sobre esta enfermedad en un sistema sanitario público.

La insuficiencia cardiaca, una patología crónica que afecta a cerca de un millón de personas en España, es una de las principales causas de ingreso hospitalario y presenta una elevada mortalidad asociada. Según los datos del estudio, cada año se producen en España unos 255 ingresos por insuficiencia cardiaca por cada 100.000 habitantes, lo que equivale aproximadamente a un ingreso anual por cada 400 personas. La mortalidad media durante la hospitalización se situó en el 11,3 por ciento, lo que supone 86.426 fallecimientos en el periodo analizado, con importantes variaciones entre territorios.

La investigación demuestra que por cada incremento de 1.000 euros en el PIB per cápita regional, la mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardiaca disminuye aproximadamente 0,77 puntos porcentuales. Además, el PIB regional se correlaciona significativamente con otros determinantes sociales de la salud, como el riesgo de pobreza, el nivel educativo, las tasas de desempleo, el tabaquismo o la obesidad.

De este modo, la renta regional actúa como un marcador global del entorno socioeconómico, integrando factores que influyen directamente en la salud cardiovascular: acceso a la prevención y a los cuidados sanitarios, condiciones de vida, hábitos de salud y recursos comunitarios.

MADRID Y ANDALUCÍA: EXTREMOS EN MORTALIDAD Y RENTA

Las mayores diferencias se observan al comparar comunidades situadas en los extremos del gradiente socioeconómico. Madrid presenta la menor mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardiaca, con un 7,7 por ciento, mientras que Andalucía alcanza el 16,4 por ciento, lo que supone una mortalidad aproximadamente un 113 por ciento mayor.

Esta brecha coincide con una diferencia del 84 por ciento en el PIB per cápita entre ambas regiones, estimado en torno a 35.000 euros en Madrid frente a unos 19.000 euros en Andalucía.

Entre ambos extremos se sitúan comunidades con tasas de mortalidad inferiores a la media nacional, como Baleares (9,3%), País Vasco (9,5%) o Cataluña (9,6%), y otras con cifras claramente superiores, como Extremadura (14,1 %), Navarra (13,4 %) o Canarias (12,9 %).

El análisis ha tenido en cuenta factores asistenciales como la complejidad de los hospitales o el volumen anual de actividad, pero ninguno de ellos muestra una asociación significativa con la mortalidad en las comparaciones entre comunidades autónomas. En cambio, el contexto socioeconómico de cada territorio sí se revela como un determinante clave de los resultados clínicos.

REDUCIR DESIGUALDADES

"Con más de 760.000 ingresos del Sistema Nacional de Salud y un ajuste de riesgo robusto, este estudio ofrece una base sólida para el diseño de políticas intersectoriales, tanto sanitarias como sociales, orientadas a reducir las desigualdades detectadas", ha señalado Carolina Ortiz, cardióloga del Hospital Universitario Fundación Alcorcón e investigadora principal del trabajo, quien ha añadido que "mejorar las condiciones de vida y los recursos comunitarios es tan importante como la calidad de la atención hospitalaria".

Este estudio, cuyo avance se presentó en el congreso anual de la Sociedad Española de Cardiología en octubre de 2025, se enmarca dentro del acuerdo de colaboración entre la SEC y la Fundación IMAS destinado a analizar los recursos, la actividad y los resultados de la atención cardiovascular en el Sistema Nacional de Salud.

"La asociación entre determinantes sociales y resultados en salud hospitalaria es la conclusión más relevante de este trabajo y pone de manifiesto la necesidad de incorporar información sobre determinantes sociales de la salud en la historia clínica electrónica de los pacientes", ha finalizado Francisco Javier Elola, director de IMAS.