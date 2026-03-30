Un movimiento social recoge 100.000 firmas contra el Estatuto Marco y pide eliminar progresivamente guardias de 24 horas - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La impulsora del movimiento social 'Sanidad Pública Segura', la doctora Tamara Contreras, ha registrado este lunes, en el Congreso de los Diputados, más de 100.000 firmas en contra del borrador de Estatuto Marco acordado por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos no médicos, ante el que ha propuesto "un puente" hacia la eliminación progresiva "de las guardias de 24 horas".

"Las guardias de 24 horas no pueden desaparecer de hoy a mañana en la gran mayoría de hospitales, efectivamente porque no hay plantilla", ha subrayado para añadir que no hay plantilla porque los médicos se van "de la Sanidad Pública". "España tiene muchos médicos, es uno de los países con más médicos de la Unión Europea (UE) por habitante, pero no estamos en el sistema sanitario público", ha indicado, señalando que ello se produce "porque las condiciones laborales son pésimas y paupérrimas".

Por este motivo, y en rechazo al citado proyecto de ley, ha liderado esta acción a través de la plataforma 'Movements', medio por el que se han obtenido estos apoyos en poco más de cinco semanas. "Los sindicatos médicos lo que están pidiendo es lo que pedimos todos", ha manifestado, para aclarar que no representan una tercera vía para solucionar un conflicto, pero destacando que, pese a estar "con ellos en las peticiones", este movimiento es social y ciudadano.

"Lo que está ocurriendo con el colectivo es un problema que nos afecta a todos, a toda la población", ha continuado esta intensivista miembro del Hospital Mateu Orfila de la localidad menorquina de Mahón, que ha añadido que es necesario "que este Estatuto no se apruebe" sin que los médicos participen "de esas negociaciones". "Las condiciones laborales nos está poniendo en peligro a todos" y "al sistema sanitario", ha apuntado.

Contreras, que ha subrayado que son "batas blancas" sin "otro color que ese blanco", ha informado de que ya han mantenido encuentros con los Grupos Parlamentarios de SUMAR, ERC y Partido Popular (PP), y que tienen agendadas citas con los del PSOE y Vox. "Hay líneas rojas que no podemos aceptar en 2026", ha explicado, concretándolas en "la jornada complementaria", que "no tiene límites".

"Todo esto hace posible que los médicos trabajemos 70 y 90 horas a la semana", ha proseguido, tras lo que ha subrayado que, "con el nuevo Estatuto, también va a ser posible", ya que "las guardias de 24 horas que no se han eliminado". En el documento ministerial aparece la propuesta de "17 horas de trabajo y, si hay necesidades del Servicio, en los fines de semana podrán ser 24", por lo que "todo responde a las necesidades del Servicio" y "esta frase nos tiene condenados", ha asegurado.

A su juicio, no son los médicos quienes deben "cubrir una mala gestión del sistema". Sin embargo, y pese a respaldar la huelga semanal fijada hasta junio, ha afirmado que un facultativo "lo último que quiere es una huelga", y es que supone, "a nivel moral y ético", un "esfuerzo tremendo", además de "un gran esfuerzo económico".

'SANIDAD PÚBLICA SEGURA' RECLAMA LA INTERVENCIÓN DE LOS MINISTERIOS DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Por todo ello, y poniendo de relieve que se necesita "voluntad política" y evitar el actual "circo mediático" entre "Ministerio y comunidades", ha mostrado la apuesta por mejorar "las condiciones laborales, rescatar o retener talento". De este modo, "nos quedaremos", ha asegurado, al tiempo que ha indicado que "el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Función Pública también tienen que participar de toda esta gestión".

"Los grandes cambios sociales, los grandes movimientos, todos han surgido de las bases y es lo que hemos conseguido", ha manifestado, para añadir que las firmas obtenidas representan "un hito" y ejemplifican que "el colectivo médico está unido, le pese a quien le pese". "No vamos a parar", ha alertado, tras lo que ha rechazado, también, la figura del mediador para solucionar el conflicto, que fue aprobada en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Por último, Contreras ha aseverado que el objetivo es que los médicos puedan sentarse a negociar sus condiciones y la "única manera" es a través de "un Estatuto propio". "En ningún momento, y que quede bien claro, el colectivo médico se quiere separar del resto de compañeros con los que trabajamos", ha zanjado.