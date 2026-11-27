Archivo - Hombre bebiendo una copa de alcohol. - ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una revisión de 44 estudios publicada recientemente en la revista 'Journal of Eating Disorders' ha encontrado una alta prevalencia de sintomatología de trastornos de la conducta alimentaria (tca) en pacientes diagnosticados con trastorno por consumo de alcohol.

"La relación de las personas con la comida y el alcohol está estrechamente ligada, y ambas pueden convertirse en formas de afrontar el estrés de la vida. Cuando las personas tienen problemas con el alcohol, su comportamiento alimentario también puede verse afectado", sostienen los autores del estudio.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) subraya que la relación entre los problemas con el alcohol y los trastornos de la conducta alimentaria está documentada desde hace décadas, especialmente en los cuadros con atracones y conductas compensatorias, como ocurre en la bulimia.

Según Ignacio Basurte, miembro del comité ejecutivo de la SEPD, hay varias explicaciones a esta relación que pueden combinarse de manera diferente en cada persona. Una de ellas es la vulnerabilidad compartida: "Los estudios de gemelos sugieren que algunos factores genéticos contribuyen tanto al riesgo de dependencia del alcohol como al de atracones y conductas compensatorias. Eso supone una predisposición, no un destino inevitable".

Otra explicación, según el psiquiatra, es la función que cumplen estos comportamientos. "En algunas personas, beber o tener un atracón proporciona un alivio momentáneo de la ansiedad, la tristeza o la autocrítica. Ese alivio puede favorecer que se repitan, aunque después aumenten el malestar y las consecuencias negativas", argumenta. Los autores del estudio, de hecho, descubrieron en los estudios revisados factores psicológicos asociados a ambos problemas, como las dificultades para regular las emociones, la baja autoestima y la impulsividad.

Para Basurte, los resultados de este estudio reciente refuerzan la necesidad de explorar la alimentación entre quienes buscan ayuda por el alcohol. "La alimentación y la relación con el cuerpo deberían formar parte de la evaluación habitual. Es fundamental para valorar bien la gravedad y organizar una atención segura", sostiene el psiquiatra, que recuerda que los estudios poblacionales muestran que la coexistencia de TCA y trastornos por consumo de sustancias identifica a un grupo especialmente vulnerable, con mayor mortalidad.

Algunos estudios recogidos en la revisión, de hecho, observaron más abandonos tempranos del tratamiento cuando coexistían ambos problemas. Por separado, una cohorte nacional danesa observó mayor mortalidad entre personas con TCA y trastornos por consumo de sustancias.

"Desde la perspectiva clínica de la patología dual, el mensaje es muy claro: debemos evaluar a la persona más allá del motivo por el que consulta. Alguien puede pedir ayuda para dejar de beber y no mencionar que también sufre atracones, restringe mucho su alimentación o vive con un miedo intenso a ganar peso. Preguntar por esa parte de su vida puede cambiar nuestra comprensión de lo que le ocurre y del tratamiento que necesita", ha explicado Basuarte.

En esta línea, el psiquiatra ha señalado que coexistencia en una misma persona de un trastorno por consumo de alcohol y de un trastorno de la conducta alimentaria, lo que se conoce como patología dual, exige un tratamiento integral e integrado de ambas patologías que contemple la salud mental, física y nutricional, y en el que los profesionales médicos implicados compartan objetivos y un plan de tratamiento.

"Las guías clínicas recomiendan coordinar la atención del TCA y del consumo de sustancias", sostiene el portavoz de la Sociedad Española de Patología Dual, que añade que, cuando una persona vive ambos problemas de forma entrelazada, "recibir respuestas desconectadas puede dificultar que encuentre la ayuda que necesita".