Las mujeres aisladas en Barcelona y Alicante podrán hacer cuarentena en casa si vuelven a dar negativo en hantavirus

Archivo - Entrada del Hospital Clínic de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las dos mujeres aisladas en Barcelona y Alicante podrán hacer cuarentena en sus domicilios si vuelven a dar negativo en hantavirus en una nueva PCR que se les realizará el 23 de mayo, al cumplirse 28 días desde la fecha de exposición, el pasado 25 de abril.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, la Ponencia de Alertas definirá esta misma semana las condiciones y medidas específicas en las que deberá desarrollarse la cuarentena domiciliaria.

Ambos contactos han dado negativo en la PCR realizada este sábado y, al llevar una semana en cuarentena hospitalaria y al continuar asintomáticos, podrán recibir visitas de sus familiares conforme a las medidas de precaución establecidas en el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

Por su parte, los aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla también podrán salir de sus habitaciones si dan negativo en una segunda PCR que se llevará a cabo este lunes. Según Sanidad, podrán acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran y recibir visitas de sus familiares, "siempre bajo las medidas de protección y prevención" establecidas por las autoridades sanitarias.

De los 14 españoles que llegaron al Hospital Gómez Ulla, uno de ellos, un paciente de 70 años, dio positivo en hantavirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este viernes de que el paciente evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático", mientras que los otros 13 ciudadanos en cuarentena se mantienen asintomáticos.