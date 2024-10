Las mujeres supervivientes de cáncer de mama conviven con el miedo: el 73% teme que algún familiar tenga cáncer

El estudio destaca que el 67 por ciento tiene miedo a una recaída

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 73 por ciento de mujeres supervivientes de cáncer de mama reconoce tener miedo a que alguien de su familia pueda tener cáncer, mientras que un 67 por ciento afirma sentir miedo a una recaída, según el estudio 'Necesidades y calidad de vida de supervivientes de cáncer de mama', realizado por el Observatorio del Cáncer y que ha sido presentado este martes en Madrid por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

"Hemos constatado que las mujeres conviven con el miedo, probablemente sea el hallazgo más importante que hemos encontrado en este documento. Además, el miedo se cristaliza en el ámbito personal y en el familiar, ya que 1 de cada 7 mujeres tiene preocupación frecuente de que un miembro de su familia sea diagnosticado de cáncer", ha señalado la responsable del Observatorio del Cáncer, Belén Fernández durante la presentación del estudio en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre.

Así, el investigador de la Asociación en la Clínica Universidad de Navarra, Rafael Martínez, ha explicado que el porcentaje de recidivas depende mucho del tipo de cáncer de mama y de la situación del momento del diagnostico. "No existe ninguna paciente que tenga riesgo cero, por eso el miedo sigue existiendo a lo largo de los años", ha destacado Martínez.

Para que haya menos probabilidades de recaída, el experto ha aconsejado ser "muy escrupulosos con los tratamientos de mantenimiento". "Esto reduce, pero no elimina, el riesgo de recaída. También se debe ser muy escrupuloso en las revisiones, aunque hayan pasado años", ha agregado.

En este sentido, la superviviente de cáncer de Mama María Ferrer, que ha participado en la presentación del estudio, ha asegurado que, en su caso, el miedo ha continuado a lo largo de los años. "El miedo no termina de desaparecer porque sabes que se puede recaer. Los médicos hacen todo lo posible para que no pase, pero no está garantizado", ha resaltado.

EL 64% NECESITA ATENCIÓN PSICOLÓGICA

En el estudio han participado 1.293 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y que están libres de la enfermedad tras haber finalizado el tratamiento activo.

Según datos de la Asociación, que durante el año 2023 atendió a 18.340 mujeres con cáncer de mama, el 64 por ciento necesitaba atención psicológica, el 19 por ciento del total por ansiedad y estrés. Además, el 42 por ciento requería atención social, el 10 por ciento del total por temas relacionados con prestaciones de la Seguridad Social.

Del mismo modo, el 19 por ciento de mujeres necesitaba atención sanitaria, como asesoramiento en nutrición, ejercicio físico, logopedia o fisioterapia.

"Las mujeres experimentan altibajos de emociones, que pasan por el miedo o la angustia. Tienen que convivir con ello. Además, los efectos secundarios suelen generar secuelas a las pacientes", ha señalado la psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ana Monroy.

MÁS DE LA MITAD MANIFIESTAN DOLOR, FATIGA Y PROBLEMAS DE SEXUALIDAD

Entre los principales problemas físicos por los que se han preguntado en la investigación, el 46 por ciento de las pacientes asegura sentir dolor habitualmente y el 50 por ciento fatiga. Además, el 50 por ciento reconoce tener deterioro cognitivo persistente, lo que se traduce en deterioro de la memoria, capacidad de aprendizaje, concentración, razonamiento o atención.

En cuanto al malestar emocional, la mitad de las participantes afirma sentirse preocupadas por su imagen y apariencia personal. Asimismo, más de la mitad manifiesta tener problemas de sexualidad: el 45,6 por ciento se ha sentido molesta por ser incapaz de mantener relaciones sexuales; el 48 por ciento se ha sentido insatisfecha con vida sexual, y el 55,1 por ciento ha evitado la actividad sexual con frecuencia.

CASI UN TERCIO HA TENIDO PROBLEMAS ECONÓMICOS

Respecto al plano económico-laboral, cerca de un tercio (29,6%) ha tenido problemas económicos debido a la enfermedad y un 24 por ciento ha tenido que dejar su trabajo como consecuencia de ello.

El 68 por ciento de las mujeres encuestadas en activo considera que la enfermedad ha supuesto un parón en su proyección profesional o ha limitado sus oportunidades laborales: 2 de cada 3 no ha sentido el apoyo necesario de sus jefes y compañeros, y un 64 por cieno ha tenido algún impedimento para hacer su trabajo.

Una vez finalizado el tratamiento y dada de alta médica, el 24 por ciento de las supervivientes asegura que se ha visto obligada a dejar de trabajar como consecuencia del cáncer. El 16 por ciento de las supervivientes tiene recocido algún grado de discapacidad como consencuencia del cáncer.

INVETIGACIÓN PARA LOGRAR EL 70 POR CIENTO DE SUPERVIVENCIA

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer en todo el mundo. En España, según la AECC, 35.312 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama en el año 2023. Por ello, el objetivo de la Asociación es alcanzar el 70 por ciento de supervivencia en 2030, en el marco de la iniciativa 'Todos contra el cáncer'.

Para la AECC, la investigación es "crucial", por lo que ha destinado 22,89 millones de euros en 92 proyectos con el fin de encontrar nuevos fármacos o tratamientos para los pacientes, entender las causas de la metástasis, evitar el problema de las recidivas, así como mejorar la realidad de pacientes y supervivientes de cáncer de mama.