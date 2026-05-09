La naviera del MV Hondius afirma que no hay personas sintomáticas a bordo

PRAIA, May 6, 2026 -- The Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off Praia, Cabo Verde, May 6, 2026. Cabo Verde on Wednesday carried out an air evacuation of three passengers suspected of hantavirus infection from the Dutch cruise ship MV Hondius, wh - Elton Monteiro / Xinhua News / Europa Press / Cont

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Oceanwide Expeditions, la compañía propietaria del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus, ha informado este sábado de que no hay personas sintomáticas a bordo del buque y de que se mantiene el seguimiento médico de pasajeros y tripulantes. La naviera ha precisado que el barco tiene previsto llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, en la madrugada del domingo 10 de mayo, al igual que ha informado el Gobierno español este mediodía.

Según el comunicado difundido por la compañía, cuatro profesionales médicos que embarcaron antes de la salida del buque desde Cabo Verde el 6 de mayo están al frente del seguimiento sanitario a bordo. La naviera ha señalado que "el ambiente a bordo sigue siendo positivo" y que pasajeros y tripulación siguen las indicaciones del personal médico.

Las tres personas evacuadas en avión medicalizado desde el Hondius a los Países Bajos el 6 de mayo permanecen bajo atención médica, según ha precisado la compañía, que ha remitido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a otras autoridades competentes para ampliar información sobre su estado. Oceanwide Expeditions ha subrayado que colabora "plenamente" con la investigación en curso sobre el posible origen del brote.

La naviera ha indicado que la llegada al puerto de Granadilla se está coordinando con diversas organizaciones internacionales, entre ellas la OMS, el Instituto Nacional de Salud Pública de los Países Bajos (RIVM) y las autoridades neerlandesas y españolas, que preparan los procedimientos de cuarentena y control sanitario. Se prevé que desembarquen en Tenerife todos los pasajeros y un número limitado de tripulantes, tras lo cual el buque pondrá rumbo a los Países Bajos.

Oceanwide Expeditions ha puntualizado además que ha corregido un error en la lista de nacionalidades publicada el 8 de mayo. Una persona de nacionalidad congoleña había sido incluida erróneamente como ciudadana neerlandesa. La compañía ha aclarado que se trata de un miembro del personal médico que embarcó el 6 de mayo y que, por razones administrativas, figura como pasajero y no como tripulante.