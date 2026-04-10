Archivo - Neurólogo señala que la neurorrehabilitación permite "mejorar limitaciones motoras" en momentos concretos" del Parkinson - QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Bizkaia, el doctor Alejandro Durán, ha señalado que "la neurorrehabilitación permite, en momentos concretos de la enfermedad del Parkinson, mejorar limitaciones motoras, de coordinación o dolor, lo que se traduce en meses o años de vida con mayor calidad".

"El Parkinson es una enfermedad cuyos síntomas se desarrollan de forma progresiva, generando una discapacidad que avanza lentamente", ha explicado, tras lo que ha añadido que "se manifiesta con lentitud motora, temblor, alteraciones de la marcha y rigidez, lo que acaba afectando a actividades básicas e instrumentales de la vida diaria".

Entre estas, y con motivo de la celebración, este sábado, 11 de abril, del Día Mundial de esta patología que, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), afecta a 160.000 personas en España, ha destacado "desde la torpeza manipulativa hasta las caídas o el dolor articular, pudiendo derivar en situaciones de dependencia".

Por todo ello, y por el progresivo envejecimiento de la población y siendo la edad uno de los principales factores de riesgo, esta enfermedad se ha convertido en uno de los mayores desafíos sanitarios actuales. De hecho, se estima que el número de afectados podría triplicarse en los próximos 25 años, mientras que, en la actualidad, ya se trata del trastorno del movimiento más prevalente y de la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, solo por detrás del Alzheimer.

En concreto, el Parkinson se caracteriza por la disminución de la dopamina, un neurotransmisor clave en el control del movimiento y el equilibrio, por lo que entre sus síntomas más habituales se encuentran el temblor, la rigidez muscular, la lentitud en el movimiento (bradicinesia) y la inestabilidad postural.

ABORDAJE MEDIANTE ROBÓTICA

Frente a todo ello, el abordaje mediante robótica abre nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de los pacientes que día a día sufren sus consecuencias. "Cuando una persona llega a la Unidad de Neurorrehabilitación Robótica, lo primero que hacemos es conocerla en profundidad y también es muy importante conocer su entorno para adaptarnos a la realidad", ha señalado la fisioterapeuta y responsable de este departamento del Hospital Quirónsalud Bizkaia, Sara García Delgado.

"Realizamos una valoración exhaustiva para determinar en qué fase se encuentra y poder diseñar un tratamiento individualizado, adaptado a su evolución", ha continuado, para añadir que "es una carrera de fondo y el tratamiento debe evolucionar con el paciente".

Por su parte, Durán ha declarado que "hoy en día existen tratamientos farmacológicos que aumentan la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con Parkinson". Así, entre las herramientas más utilizadas en neurorrehabilitación robótica destacan los exoesqueletos para la mejora de la marcha, así como plataformas de entrenamiento del equilibrio y la coordinación.

"Uno de nuestros principales objetivos es retrasar la evolución de los síntomas, especialmente aquellos relacionados con la marcha y las caídas", ha explicado García Delgado, quien ha agregado que, si se consigue que una persona "tenga menos riesgo de caerse o que pueda levantarse por sí misma", se está "hablando de autonomía".