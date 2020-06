El nivel de ejercicio pueden ayudar a predecir el riesgo de muerte en ancianos

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Preguntar a los pacientes de edad avanzada cuánto ejercicio realizan puede ayudar a predecir su riesgo de enfermedad cardíaca y muerte, según aseguran médicos del Sistema de Salud Mount Sinai de Nueva York y sus colaboradores en la revista 'Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality and Outcomes'.

La investigación muestra que una evaluación simple de la actividad de ejercicio durante las citas para la detección de la aterosclerosis puede favorecer intervenciones más tempranas y, en última instancia, mejorar la atención entre esta población.

"Con las personas que ahora viven más tiempo existe una necesidad creciente de determinar cómo podemos detectar mejor la enfermedad cardíaca latente y su riesgo clínico asociado en adultos mayores", explica Alan Rozanski, profesor de Cardiología en la Facultad de Medicina de Icahn en Mount Sinai, y Director de Cardiología Nuclear y Pruebas de Estrés Cardíaco y director académico del Departamento de Cardiología en Mount Sinai Morningside.

"Nuestro estudio demostró que el simple hecho de pedirles a los pacientes que calificaran su nivel de actividad física mientras usaban una prueba para observar la placa en sus arterias coronarias, mejoró notablemente nuestra capacidad de predecir el riesgo de muerte de los pacientes en su próxima década de vida", asegura.

Un equipo de investigadores evaluó a 2.318 pacientes entre las edades de 65 y 84 que se sometieron a una exploración de calcio en la arteria coronaria (CAC), una tomografía computarizada de tórax que detecta y mide la cantidad de placa calcificada en las arterias coronarias de los pacientes, entre el 31 de agosto de 1998 y 16 de noviembre de 2016.

Los pacientes completaron un cuestionario antes de la exploración, que incluía un solo elemento que les pedía que calificaran su nivel actual de actividad física en una escala de cero (ninguno) a diez (siempre). Los investigadores también tomaron nota de la frecuencia cardíaca en reposo, la presión arterial, la altura y el peso de los pacientes. También tomaron en cuenta su historial médico, incluida la hipertensión, la diabetes y el consumo de tabaco.

Los investigadores siguieron a los pacientes durante diez años y observaron la tasa de mortalidad. Encontraron una relación entre la magnitud de la anormalidad y mortalidad de CAC y la actividad física y la mortalidad. Durante el período de estudio, el 23 por ciento de los pacientes fallecieron, a una tasa promedio de 2,3 por ciento por año. Los que informaron menos actividad física tuvieron las tasas de mortalidad más altas (2,9 por ciento por año) en comparación con los pacientes que informaron más actividad física (1,7 por ciento).

Los pacientes con puntuaciones bajas de CAC (entre 0 y 99), lo que significa que tenían poca o ninguna aterosclerosis, tenían bajas tasas de mortalidad independientemente de sus puntuaciones de actividad física.

Sin embargo, entre los pacientes que tenían aterosclerosis significativa (puntajes CAC superiores a 400), hubo una disminución gradual en el riesgo de mortalidad al aumentar los niveles de actividad física informada.

Los pacientes con puntuaciones altas de CAC que informaron una alta actividad física tenían una tasa de mortalidad medida que era similar a la de los pacientes que tenían bajos puntajes de CAC pero informaron solo una baja actividad física durante los años de seguimiento.

"En particular, esta valiosa evaluación de la actividad física se obtuvo fácilmente haciendo a los pacientes una sola pregunta sobre su actividad física --asegura el doctor Rozanski--. Esto enfatiza la importante importancia de ser activo. Según nuestros datos, no hay razón para que este tipo de evaluación no se convierta en una rutina en la práctica clínica".