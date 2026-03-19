Un estudio del CIBERDEM muestra que niveles elevados de proteína SP-D en sangre se asocian con más riesgo cardiovascular - CIBERDEM

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una serie de equipos del área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERDEM) en la Universidad de Málaga (UMA) e IBIMA Plataforma BIONAND ha liderado un estudio que muestra que los niveles elevados de la proteína del surfactante pulmonar tipo D (SP-D) en la sangre se asocian con mayor riesgo cardiovascular.

Este trabajo, realizado en el marco del proyecto 'Di@bet.es', expone que, en las personas que presentan esta situación proteínica, existe mayor posibilidad de sufrir eventos cardiovasculares, como infarto, ictus, enfermedad arterial periférica y muerte de origen cardiovascular. De esta manera se ha constatado tras analizar a 1.707 participantes sin patología cardiovascular previa, categorizados en cuartiles y con un periodo de seguimiento de siete años y medio.

"Incorporar la SP-D en la evaluación del riesgo podría permitir estrategias de prevención más personalizadas y eficaces, algo fundamental dado el impacto que las enfermedades cardiovasculares tienen sobre la mortalidad en España", ha explicado, al respecto, la investigadora CIBERDEM y coautora de este estudio, Ana Lago-Sampedro.

Para llegar a esta conclusión se han analizado los resultados obtenidos, que muestran que las personas con niveles de SP-D situados en el cuartil más alto tenían más del doble de probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular que las del más bajo, incluso tras tener en cuenta factores de riesgo tradicionales, como la escala 'SCORE2', el índice de masa corporal (IMC), la función renal y marcadores de inflamación como la proteína C reactiva ultrasensible.

NO FUMAR NO PRODUCE VARIABILIDAD

Este incremento en el riesgo se mantuvo incluso en sujetos no fumadores, a pesar de que los niveles altos de SP-D se hayan asociado habitualmente con el tabaquismo, puesto que el daño pulmonar produce la liberación de la proteína SP-D pulmonar al torrente sanguíneo. "Estos hallazgos nos muestran que la SP-D sérica elevada podría tener otro origen distinto a los pulmones", ha explicado, por su parte, la también investigadora CIBERDEM y primera autora de este trabajo, Wasima Oualla-Bachiri.

En este contexto, la inclusión de SP-D en modelos de predicción de riesgo cardiovascular mejoró su capacidad de identificar a quienes desarrollarían un evento, aumentando tanto la sensibilidad como la especificidad frente a modelos basados únicamente en factores tradicionales. Por ello, esta proteína se posiciona como un biomarcador prometedor para la estratificación del riesgo cardiovascular en la población general, abriendo nuevas vías para la investigación y la prevención de estas enfermedades.