Novartis, ANCAP y SOGUG lanzan 'Hasta la próstata', acción de concienciación en cáncer de próstata metastásico

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MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Novartis, la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP) y el Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG) han dispuesto la campaña 'Hasta la próstata', iniciativa de concienciación que busca trasladar, "de forma directa y sin filtros", la "realidad emocional, física y social" de los pacientes de cáncer de próstata metastásico.

"Es fundamental transformar la atención en el cáncer de próstata", ha manifestado la directora de Comunicación y Relaciones con Pacientes de este laboratorio en España, Esther Espinosa, quien ha añadido que "más allá de los datos clínicos", es necesario "atender las necesidades emocionales, sociales y asistenciales". "Los pacientes deben sentirse acompañados, comprendidos e informados para poder tomar conciencia en el manejo de su enfermedad", ha explicado.

En este sentido, esta acción muestra cómo la enfermedad impacta en todos los ámbitos, para lo que visibiliza diversos aspectos de la progresión de la misma, abordando realidades como dolor, cansancio, depresión, afectación de la vida sexual y estigma que aún la rodea. Asimismo, pretende acompañar a los pacientes en su día a día, ofreciéndoles recursos y herramientas que les ayuden a comprender mejor su situación, a sentirse más preparados, ser proactivos ante las decisiones relacionadas con su salud y a mantener conversaciones abiertas.

Esta campaña "busca visibilizar la realidad completa de los pacientes, promoviendo un enfoque integral que vaya más allá de la enfermedad física", ha concretado Espinosa, mientras que la psicooncóloga de ANCAP, Irene Lorente, ha subrayado que "el cáncer de próstata, independientemente de su fase, representa una ruptura con la realidad de la persona y tiene un profundo impacto social y emocional", lo que "genera un considerable malestar psicológico, marcado por preocupaciones como el miedo a la muerte o a una recaída".

"Además, el estigma, la vergüenza y el temor al juicio social pueden disminuir las interacciones sociales y favorecer el aislamiento", ha continuado esta última, para agregar que "esto afecta la percepción sobre la capacidad de regresar al trabajo, aumentando el riesgo de desempleo, lo que a su vez se asocia con un menor bienestar psicológico y una calidad de vida reducida".

EL TUMOR MÁS FRECUENTE ENTRE LOS HOMBRES ESPAÑOLES

Todo en relación con una enfermedad que es el tumor más frecuente entre los hombres españoles y la segunda causa de muerte por cáncer en ellos, ya que se estima que en 2026 se diagnosticarán más de 34.800 nuevos casos. En su forma más agresiva, la metastásica resistente a la castración (CPRCm), la supervivencia a cinco años se sitúa en torno al 15 por ciento, por lo que es necesario "seguir avanzando en un abordaje integral que no solo prolongue la supervivencia, sino que también cuide la calidad de vida y el bienestar", ha afirmado Novartis.

En este marco, la compañía ha informado de que 'Hasta la próstata' transforma los principales resultados de la encuesta 'PROTAGONISTA' -proyecto desarrollado en España entre 2023 y 2025 y que recoge la experiencia de adultos con cáncer de próstata metastásico- en mensajes directos y en primera persona, dando voz a las emociones y vivencias de los pacientes.

Este trabajo ha arrojado datos como el de que el 63 por ciento de los pacientes asegura que la enfermedad limita significativamente su vida diaria y el de que el 90 por ciento la percibe como una preocupación constante. Además, más de la mitad se ha sentido deprimido y un 27 por ciento ha sido diagnosticado de depresión, mientras que el 45 por ciento afirma no haber recibido el apoyo psicológico necesario.

"Dar visibilidad a estos problemas es esencial para normalizar la situación, permitir que las personas pidan ayuda sin vergüenza y fomentar redes de apoyo, como las asociaciones de pacientes", ha enfatizado el vicepresidente de ANCAP, César Comuñas, que cree que esta acción "será clave para aportar conocimiento, generar confianza y maximizar los beneficios de los tratamientos innovadores".

En relación con la importancia de dar normalidad a esta coyuntura, la citada encuesta arroja el resultado de que siete de cada 10 pacientes señalan que la enfermedad ha afectado a todos los aspectos de su vida sexual, aunque este tema sigue siendo un tabú, con más del 20 por ciento prefiriendo no hablar de ello. Por esta y las anteriores razones, la campaña cuenta con una web que incluye una guía práctica con herramientas para iniciar conversaciones con los profesionales de salud.

"Iniciativas como esta son clave porque ayudan a visibilizar una realidad que muchas veces permanece silenciada, acercando la experiencia de los pacientes a la sociedad y, por otra parte, nos permite a los profesionales sanitarios conocer cuáles son las prioridades de los pacientes que conviven con esta enfermedad", ha destacado la presidenta del Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG) y coordinadora de la Unidad de Tumores Genitourinarios del Servicio de Oncología Médica del madrileño Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, la doctora Aránzazu González del Alba.