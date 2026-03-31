Nueve claves en alimentación para proteger la salud de tu corazón

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MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) ha publicado una guía actualizada con nueve recomendaciones nutricionales clave para proteger la salud cardiovascular, en la que incide en la importancia de evitar alimentos ultraprocesados y grasas saturadas, entre otras pautas de alimentación saludable que deben seguirse a lo largo de la vida.

"Estas recomendaciones se aplican a cualquier lugar donde comas: en casa, en la escuela, en el trabajo, en restaurantes o en tu comunidad. Lo importante es progresar, no alcanzar la perfección. Cada vez que eliges una alternativa más saludable, das un paso hacia una vida más sana", ha destacado la presidenta voluntaria del comité de redacción del documento, Alice H. Lichtenstein.

Entre las nueve recomendaciones de los expertos, destaca en primer lugar la importancia de intentar ajustar la cantidad de comida que se consume al nivel de actividad física que se realiza, a fin de alcanzar y mantener un peso corporal saludable. Junto a esto, la guía ofrece pautas específicas de alimentación.

Así, aconseja el consumo abundante de frutas y verduras variadas y precisa que incluso enlatadas y congeladas pueden ser nutritivas y económicas. También insta a optar por alimentos elaborados principalmente con cereales integrales, como pan y arroz integral, en lugar de cereales refinados, incluidos el pan blanco o el arroz blanco.

La guía propone que se prioricen las fuentes de proteína saludables, como las legumbres y frutos secos, frente a la carne; que se consuma pescado y mariscos con regularidad y se seleccionen productos lácteos bajos en grasa o sin grasa. Si se quiere consumir carne roja, la recomendación es que se elijan cortes magros, se eviten los procesados y se limite el tamaño de las porciones.

Además, sugiere que se reemplacen las grasas saturadas por grasas insaturadas saludables, incluidas las que se encuentran en los frutos secos, las semillas, los aguacates y los aceites vegetales no tropicales. En la misma línea, llama a priorizar alimentos mínimamente procesados, minimizar la ingesta de bebidas y comidas con azúcares añadidos, elegir alimentos bajos en sodio y limitar el uso de sal al cocinar, sustituyéndola por hierbas, especias o limón.

Por último, advierte sobre los riesgos que conlleva el consumo de alcohol, como un aumento del riesgo de padecer hipertensión y otros problemas de salud. Por ello, si no se consume, anima a no empezar a hacerlo y, si ya se ingiere, insta a limitarlo.

Los especialistas de la Asociación Americana del Corazón han puntualizado que estas recomendaciones no buscan ser prescriptivas ni restrictivas sino ofrecer flexibilidad a la población para personalizar un patrón alimentario saludable que se ajuste a las preferencias personales, las prácticas étnicas y religiosas, las necesidades y el presupuesto, y las diferentes etapas de la vida.

Lichtenstein ha enfatizado la importancia de iniciar un estilo de vida saludable desde la infancia, para lo que los adultos deben servir de ejemplo a los más pequeños. "Las enfermedades cardiovasculares comienzan en la infancia; incluso los factores prenatales pueden contribuir a un mayor riesgo en los niños a medida que crecen. Por lo tanto, es importante que se adopten hábitos alimenticios saludables desde la niñez y que se mantengan a lo largo de toda la vida", ha señalado.