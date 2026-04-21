El nuevo arsenal terapéutico "esperanzador" en Oncohematología representa un "reto" para los farmacéuticos hospitalarios

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MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Estamos viviendo una revolución con medicamentos cada vez más específicos para la situación particular de cada paciente, con datos de eficacia nunca vistos hasta la fecha, lo cual es muy esperanzador" en Oncohematología, según ha indicado la miembro del Servicio de Farmacia del Hospital Regional Universitario de Málaga, María Espinosa Bosch, algo que representa un "reto" para el integrante del Servicio de Farmacia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, Vicente Escudero Vilaplana.

"Se trata de medicamentos complejos, con circuitos de adquisición, preparación y administración extremadamente complicados, especialmente con las terapias CAR-T", ha expresado la primera con motivo de su participación en la cuarta edición de 'Farmaimpulso Oncohematología', encuentro organizado por la compañía farmacéutica Johnson & Johnson al que han asistido más de 150 expertos.

Estos han indicado que la Medicina de precisión está cambiando el pronóstico de los pacientes con cánceres de la sangre como el mieloma múltiple, pero los tratamientos innovadores plantean nuevos desafíos para su gestión por parte de los farmacéuticos de hospital. Ante ello, "el primer reto es la selección del tratamiento adecuado para cada paciente, integrando biomarcadores, características clínicas, líneas previas, fragilidad, comorbilidades y preferencias del paciente", ha señalado Escudero Vilaplana.

"Debemos trabajar en circuitos coordinados para identificar a cada candidato a tratamientos como las CAR-T o los anticuerpos biespecíficos, monitorizarles estrechamente y manejar las posibles toxicidades", ha continuado al respecto, mientras que Espinosa Bosch se ha referido a los "nuevos retos" que acarrean estos fármacos "en cuanto al manejo de efectos secundarios", que son "diferentes" a las toxicidades tradicionales de "los citostáticos clásicos".

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN CONTINUA

Esta última especialista ha asegurado que los profesionales viven "con optimismo" la llegada de estas nuevas terapias, "que ya están cambiando el pronóstico de muchos pacientes". Para continuar en esta senda, "es esencial contar con formación continua, práctica y multidisciplinar, así como trabajar en coordinación con el resto de servicios y profesionales y contar con datos de vida real, que nos ayudan a tomar decisiones y a mejorar la seguridad de los tratamientos", ha afirmado Escudero Vilaplana.

En este sentido, los asistentes a este evento han recordado que los pacientes frágiles y con comorbilidades no suelen estar incluidos en los ensayos clínicos. Por ello, "nos enfrentamos a una mayor incertidumbre cuando aplicamos los tratamientos", ha declarado Espinosa Bosch, quien apuesta por la transparencia "a la hora de comunicar las expectativas" con las terapias "en pacientes de edad avanzada o con expectativas de vida reducida".

Otra de las intervinientes en esta cita de Johnson & Johnson ha sido la miembro del Servicio de Farmacia del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, Irene Mangues Bafalluy, que ha seguido la misma línea al abogar por una comunicación clara para que el paciente "entienda cómo y cuándo debe tomar la medicación, cómo conservarla, cómo administrarla, posibles efectos adversos y cómo prevenirlos o manejarlos".

"También es innovación todo lo que tenga que ver con la mejora de la seguridad, como la prevención de errores, la protocolización de los tratamientos, la trazabilidad, una buena coordinación entre niveles asistenciales que evite errores y duplicidades y la farmacovigilancia", ha asegurado en este sentido.

Por último, de cara a procesar grandes volúmenes de datos de forma rápida para apoyar la labor de la Farmacia Hospitalaria, se ha abordado el papel de la Inteligencia Artificial (IA), mientras que se ha concluido destacando el crecimiento en la atención y seguimiento ambulatorios apoyados por una mayor educación al paciente y una mejor coordinación asistencial.