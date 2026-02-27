El nuevo Código Ético y Deontológico de la Enfermera incorpora "todos los cambios sociales, legislativos y normativos" - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Deontológica Nacional del Consejo General de Enfermería, Tayra Velasco, ha asegurado que el nuevo Código Ético y Deontológico de la Enfermera Española incorpora "todos los cambios sociales, legislativos y normativos" producidos durante las últimas cuatro décadas.

Este documento, aprobado hace unos meses en la Asamblea de presidentes de la Organización Colegial, "va a ser un salto cualitativo a una mejor atención de toda la ciudadanía", ha destacado Velasco, que ha participado, en Madrid, en la II Jornada Deontológica Nacional de Enfermería. El mismo "supone la brújula de actuación para todas las enfermeras", ha confirmado.

En este encuentro, organizado por el Consejo General de Enfermería, en colaboración con su Instituto de Formación Sanitaria (ISFOS) y su Comisión Deontológica Nacional de Enfermería, ha intervenido también el presidente de esta corporación, Florentino Pérez Raya, quien ha declarado que la deontología "no es un marco rígido, sino una guía viva que evoluciona con la sociedad" y con la profesión.

Esta disciplina "es el reflejo de nuestros deberes, pero también de nuestra identidad", ha continuado Pérez Raya, quien ha añadido que la Enfermería "no solo se define por lo que hace, sino por cómo y por qué lo hace". "Debemos insistir en que una profesión enfermera fuerte y bien valorada por la sociedad, en general, debe sustentarse en pilares como el respeto a la dignidad del paciente, la promoción del bienestar, la justicia y la equidad, entre otros factores", ha explicado.

En este sentido, desde el Consejo General de Enfermería han defendido que este código es una herramienta al servicio de los profesionales, la sociedad y los pacientes. Para ello, cuenta con 108 artículos y 27 áreas temáticas, con la meta de garantizar una práctica ética enfermera responsable, con eficacia, eficiencia y efectividad, orientada al cuidado digno de las personas.

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

"El objetivo de la deontología es la búsqueda de la excelencia profesional", ha proseguido Velasco, quien ha agregado que el nuevo Código ayuda a las enfermeras "durante su praxis profesional a la hora de consultar cualquier tipo de duda que tengan en torno, por ejemplo, a la confidencialidad, al consentimiento informado, a la historia clínica".

Además, y tras analizarse en esta cita elementos como los conflictos éticos en la práctica clínica y la importancia de la comunicación y los consentimientos informados, la presidenta de la Comisión Deontológica Nacional del Consejo ha indicado que están "pendientes de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) realice su informe preceptivo, puesto que es uno de los nuevos requisitos que se establecen para que entre en vigor".

"Vivimos tiempos cambiantes e inciertos en los que los sistemas sanitarios se ven obligados a transformarse por el impacto del envejecimiento poblacional, las enfermedades crónicas, las desigualdades sociales, la presión asistencial y la digitalización", ha señalado el presidente del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), José Luis Cobos, que ha explicado que, por ello, "la Enfermería no puede permanecer en silencio ni a la espera", sino "liderar".

Al hilo de ello, Cobos ha destacado que el Código Ético de la Enfermería a nivel internacional "es un marco imprescindible" que "recuerda el compromiso con la persona, con la sociedad, con la profesión". Por su parte, el nacional "actualiza los principios" que deben orientar la práctica, ha finalizado.