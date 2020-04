Un nuevo modelo matemático explica los fallos en la fertilización in vitro

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los científicos han creado un modelo matemático que puede ayudar a explicar por qué fracasan tantos embarazos e intentos de fertilización in vitro. El estudio, dirigido por la Universidad de Rutgers, puede ayudar a mejorar la fertilidad, según aseguran sus autores en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Los errores en la meiosis femenina, el proceso de división celular que crea óvulos, dan como resultado óvulos con un número anormal de cromosomas (demasiados o muy pocos). Este fenómeno está fuertemente asociado con la pérdida repetida de embarazos y el fracaso de los procedimientos de fertilización in vitro (FIV), así como con trastornos del desarrollo como el síndrome de Down.

"Nuestro estudio demuestra que en el futuro, los modelos matemáticos pueden ser herramientas poderosas para predecir los resultados de la fertilización in vitro para pacientes con infertilidad y / o proporcionar la base para considerar opciones alternativas de planificación familiar, como la adopción", asegura el autor principal Jinchuan Xing, profesor asociado en el Departamento de Genética de la Facultad de Artes y Ciencias y en el Instituto de Genética Humana de Nueva Jersey, en la Universidad de Rutgers-New Brunswick.

"Los esfuerzos de modelado como el nuestro pueden proporcionar pautas sobre, por ejemplo, cuántos óvulos se deben recolectar durante un solo ciclo de FIV para asegurar que habrá al menos una concepción cromosómicamente normal", explica la coautora Karen Schindler, profesora asociada en el Departamento de Genética y en el Instituto de Genética Humana de Nueva Jersey.

La pérdida de embarazo es común, con casi el 20 por ciento de los embarazos clínicamente reconocidos que resultan en aborto involuntario, y muchos más embarazos no reconocidos terminan antes, señala el estudio.

Una de las principales causas de aborto espontáneo temprano se llama aneuploidía, cuando los óvulos tienen la cantidad incorrecta de cromosomas, y también es la principal causa de fallos de la FIV. La gran mayoría de los óvulos con problemas cromosómicos están relacionados con errores en la división celular femenina que aumentan a medida que las mujeres envejecen. Comprender cómo sucede eso es crucial porque la edad promedio en la concepción está aumentando en los países desarrollados.

"Tal conocimiento básico es necesario para allanar el camino para futuras innovaciones diagnósticas y terapéuticas para mejorar la fertilidad humana", dice el estudio.

Los científicos desarrollaron un modelo matemático que describe todos los posibles problemas de recuento de cromosomas anormales en los huevos debido a errores de división celular. Usando datos de 11.157 embriones humanos en etapa temprana (blastocistos), el modelo reveló patrones de errores previamente desconocidos.

El modelo se puede utilizar para identificar pacientes con FIV que producen un número extremo de embriones anormales. También es una herramienta poderosa para comprender por qué surgen números anormales de cromosomas cuando las células se dividen y para predecir los resultados de la reproducción de FIV.

El modelo potencialmente podría proporcionar orientación a los médicos sobre el número esperado de ciclos de FIV necesarios para obtener una concepción normal para cada paciente. El marco de modelado también se puede ampliar y adaptar para abordar otros procesos, como la predicción de errores en los espermatozoides.