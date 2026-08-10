Un nuevo TAC permite descartar con un 98% de fiabilidad una enfermedad coronaria

Imágenes obtenidas con el escáner 'Photon Counting'. - CUN

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por especialistas de la Clínica Universidad de Navarra ha demostrado que el nuevo escáner de conteo de fotones ('Photon Counting') permite obtener imágenes más precisas de las arterias coronarias y detectar con gran fiabilidad los estrechamientos que dificultan el paso de la sangre al corazón, con una fiabilidad cercana al 98 por ciento para descartar enfermedad coronaria significativa.

Además, el escáner mejora la precisión del TAC convencional, especialmente en pacientes con arterias muy calcificadas, uno de los principales desafíos para este tipo de pruebas.

"La incorporación de esta tecnología supone un avance muy importante porque nos permite estudiar las arterias coronarias de forma no invasiva y con una gran fiabilidad, gracias a su mayor nivel de detalle anatómico. Esto nos ayuda a diferenciar mejor las lesiones realmente importantes y sobre todo en pacientes complejos, con calcificación coronaria, stents o lesiones difíciles de valorar, y a tomar decisiones con mayor seguridad para cada paciente", ha explicado el codirector del Servicio de Radiología de la Clínica Universidad de Navarra y experto en imagen cardiotorácica, Gorka Bastarrika.

El estudio analizó a pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y comparó los resultados obtenidos mediante esta nueva tomografía con los de la coronariografía invasiva, considerada la prueba de referencia para confirmar el diagnóstico.

Los datos muestran que el 'Photon Counting' mejora especialmente la capacidad para descartar la enfermedad y reduce el número de falsos positivos, evitando la realización de pruebas invasivas innecesarias. Este avance es posible porque la tecnología analiza de forma individual cada fotón de rayos X y eso permite obtener imágenes con un mayor nivel de detalle.

Además de mejorar el diagnóstico, el nuevo equipo expone a menos radiación y requiere menor cantidad de contraste, dos ventajas relevantes, especialmente para pacientes con enfermedad renal o para chequeos preventivos de salud cardiovascular.

MÁS DE UN MILLAR DE CASOS ANALIZADOS

Desde su incorporación en 2024, la Clínica Universidad de Navarra ha realizado más de 1.200 estudios con esta tecnología, detectando enfermedad coronaria significativa en uno de cada cinco pacientes explorados.

"Cada vez disponemos de mejores herramientas para identificar el riesgo cardiovascular antes de que aparezcan los síntomas. Ese cambio de enfoque, basado en la prevención y el diagnóstico precoz, nos permite actuar antes de que se produzca un infarto", ha señalado el cardiólogo de la Clínica Fernando Hernández.

Según informan, el 'Photon Counting' puede utilizarse en distintos escenarios clínicos, desde el estudio del dolor torácico o las alteraciones en el electrocardiograma hasta la planificación de procedimientos de hemodinámica, como recambios valvulares o cierres de orejuela. Además, se integra con otras técnicas de imagen, como la resonancia de estrés, la ecocardiografía de esfuerzo o los estudios isotópicos.

"Todas estas herramientas se pueden combinar para elegir la más adecuada en cada caso, según las características del paciente. Esta capacidad nos permite personalizar el diagnóstico y, en consecuencia, el tratamiento", concluye Hernández.