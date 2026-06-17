OMC y Alianza Médica por la Salud Planetaria constatan la asunción del problema climático por parte de la clase política - OMC

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) y la Alianza Médica por la Salud Planetaria (Amesap) han celebrado una jornada este miércoles en la que la clase política ha mostrado la asunción del problema climático actual, y es que han subrayado que el cambio climático representa, por tanto, "un reto sanitario".

Alcanzar "un amplio consenso" en esta materia y avanzar hacia "un pacto de Estado frente a la emergencia climática" han sido los objetivos que ha planteado en este sentido la presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, Cristina Narbona, durante el encuentro 'Salud, sostenibilidad y sistema sanitario: un compromiso de país' desarrollado en Madrid.

En esta cita, según la OMC y la Amesap, se ha reclamado "una respuesta de país ante el impacto del clima en la salud", ya que "el cambio climático ya no es solo un debate ambiental". "Sus efectos sobre la salud, la aparición de nuevos riesgos para la población y la presión sobre los servicios sanitarios obligan a situarlo también en el centro de la agenda sanitaria", han declarado.

"La respuesta a este desafío debe contar necesariamente con el sector sanitario", siendo "fundamental" la participación "de los médicos", ha continuado la exministra de Medio Ambiente, mientras que el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Agustín Santos Maraver, ha advertido de que "los impactos sanitarios del cambio climático ya exigen una respuesta estructural". "Las noticias no son buenas", ha sostenido.

Según ha expuesto este último, ya se ha superado "el umbral del 'Acuerdo de París'" y no existe todavía "un modelo de gestión suficiente". "Europa deberá prepararse para riesgos infecciosos hasta ahora poco habituales en su territorio", ha alertado, por otra parte, al tiempo que ha defendido "una Sanidad Pública fuerte" para "responder a este nuevo escenario", lo que será "clave".

Tras ello, la portavoz sanitaria del PSOE en la Cámara Baja, Carmen Martínez, ha destacado la necesidad de "incorporar criterios ambientales en la evaluación de tecnologías sanitarias". El objetivo es "que la innovación se analice no solo por su eficacia, seguridad o coste, sino también por su impacto ambiental", ha puesto de manifiesto.

CONTINUIDAD EN LAS ESTRATEGIAS

"Las reformas necesarias no pueden estar condicionadas por los tiempos electorales", ha declarado en su turno la portavoz del Partido Popular (PP) en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Elvira Velasco, quien ha agregado que "la reforma no puede depender de un ciclo político". Por ello, ha apelado a "la continuidad, la planificación y la visión de largo plazo".

Después, los políticos han dado paso a los expertos internacionales, como la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, que ha apuntado que "la energía renovable es una cuestión de salud", por lo que "no hay excusas". "Hay una evidencia científica aplastante", ha manifestado, para añadir, en este punto, que "los alcaldes son los nuevos ministros de Sanidad".

Previamente a la finalización del acto con un apartado protagonizado por periodistas, el senior researcher de ISGlobal y co-chair de 'Lancet Countdown in Europe', Josep Maria Antó, y el presidente de la Federación Temática de Práctica Médica Sostenible de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS, por sus siglas en inglés), Carlos Cabrera López, han abordado la evidencia científica disponible y el papel de los profesionales sanitarios ante la emergencia climática.