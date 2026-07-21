La OMC pospone su valoración sobre el proyecto de ley del medicamento hasta comprobar si incluye sus alegaciones

Archivo - Píldoras multicolores dispersas del recipiente de plástico blanco para medicamento - IGORISS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha anunciado que no va a valorar el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios aprobado este martes y en segunda vuelta en Consejo de Ministros hasta comprobar "en profundidad" si este incluye las alegaciones que ha realizado para reforzar la seguridad del paciente.

"Una vez concluido este análisis, la OMC dará a conocer su valoración y continuará contribuyendo, desde su función institucional, a la tramitación de una norma que refuerce las garantías asistenciales", ha indicado en este sentido y en referencia a las aportaciones llevadas a cabo durante el trámite de audiencia pública.

En este sentido, la citada institución colegial ha manifestado que "todas las propuestas trasladadas al Ministerio de Sanidad responden a un objetivo prioritario", siendo este el citado de "reforzar la protección del paciente", así como buscan impulsar "la calidad asistencial y la seguridad clínica".

PRESCRIPCIÓN

"Entre los aspectos que serán objeto de especial análisis figura la delimitación de las competencias en materia de prescripción, con el fin de garantizar un marco claro de responsabilidades que contribuya a la seguridad jurídica y a la protección de los pacientes", ha continuado, para exponer su consideración de que esta norma "debería centrarse en la regulación de medicamentos y productos sanitarios".

Al respecto, ha incidido en que "la prescripción es un acto clínico inseparable del diagnóstico, la indicación terapéutica, el seguimiento y la responsabilidad asistencial del médico". Por ello, ha insistido en que va a verificar "si el texto definitivo diferencia con claridad las funciones de prescribir, indicar, dispensar o autorizar medicamentos, evitando cualquier ambigüedad que pueda comprometer la seguridad clínica a los pacientes".

Por último, la OMC ha informado de que su posición es compartida por el Foro de la Profesión Médica de España (FPME), en el que se integra junto a la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), y las confederaciones Española de Sindicatos Médicos (CESM) y Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFME).

Todas estas organizaciones "respaldaron las alegaciones presentadas", ha continuado, para concluir poniendo de manifiesto que "la defensa de un marco competencial claro, de la responsabilidad clínica y de la seguridad del paciente constituye una posición común de la profesión médica española".