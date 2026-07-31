La OMC urge a implantar planes de refuerzo y contingencia asistencial en Ceuta y Melilla

Decenas de migrantes celebran haber traspasado la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha urgido este viernes a las administraciones a implantar planes de refuerzo y contingenia asistencial en Ceuta y Melilla, ante el aumento de la presión en sus servicios sanitarios por la llegada de miles de personas migrantes desde Marruecos en los últimos días.

A través de un comunicado, la OMC ha expresado su "profunda preocupación" por la situación que afrontan los profesionales sanitarios de las ciudades autónomas, donde ha recordado que, ya de por sí, llevan "años" con "dificultades estructurales" y recursos "limitados".

La organización ha advertido de que todo ello "pone en riesgo" la capacidad del sistema para ofrecer una atención segura, de calidad y en condiciones adecuadas tanto para pacientes como para los profesionales ante un aumento de demanda.

Tras ello, ha apuntado que la calidad asistencial depende en gran parte de que los médicos puedan ejercer en condiciones adecuadas, algo que complican la sobrecarga continuada, las plantillas insuficientes y la ausencia de capacidad de relevo, que favorecen el agotamiento profesional y aumentan el riesgo de comprometer la seguridad clínica.

La OMC ha apelado a la responsabilidad de las administraciones y ha reclamado una rápida actuación que también garantice condiciones de trabajo seguras para los médicos.

La institución se ha mostrado dispuesta a colaborar con las administraciones desde el diálogo institucional y el conocimiento de la profesión médica para contribuir a la puesta en marcha de medidas eficaces y sostenibles, desde el convencimiento de que proteger a los médicos es la garantía de proteger a los pacientes.

Por último, ha trasladado su "firme respaldo y reconocimiento" a todos los profesionales que están desempeñando su labor en Ceuta y Melilla, así como a los Colegios Oficiales de Médicos de ambas ciudades, con los que ha asegurado estar en contacto continuo para seguir la evolución de la situación y colaborar en la búsqueda de soluciones.