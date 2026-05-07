La OMS confía en que el brote de hantavirus tenga un alcance "limitado": "No es la Covid"

Archivo - Estructura viral del hantavirus 3D, virus de ARN transmitido a los humanos a través de los excrementos de roedores. - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado este jueves que el brote de hantavirus "no es la misma situación de hace seis años" con la Covid-19 y, en esta línea, ha confiado en que tendrá un alcance "limitado" y, tomando las medidas de salud pública necesarias, se podrá "romper la cadena de transmisión" y "evitar que se convierta en una gran epidemia".

"Conocemos este virus, los hantavirus llevan bastante tiempo entre nosotros (...) No se trata del SARS-CoV-2. No es el inicio de una pandemia de Covid. Se trata de un brote que se ha producido en un barco. Se trata de un espacio confinado", ha explicado en rueda de prensa la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

En este sentido, ha apuntado que el hantavirus "no se propaga de la misma manera que los coronavirus", sino que necesita un "contacto cercano e íntimo". "Se está haciendo mucho en estos momentos para intentar minimizar aún más el riesgo", ha destacado en referencia a las medidas tomadas en el crucero 'HV Hondius'.

En el buque, se ha pedido a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes, que están siendo desinfectados, y que lleven mascarilla si salen, a la vez que se aislará a cualquiera que presente síntomas. Un experto de la OMS, otro del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y dos médicos de Países Bajos se subieron al barco en Cabo Verde para prestar asistencia hasta su llegada a Canarias.

En la actualidad, están confirmadas las infecciones de cinco de los ocho casos sospechosos. Con todo, los portavoces de la OMS han recordado que el periodo de incubación del virus 'Andes', la variante de hantavirus implicada en el brote, es largo, de hasta seis semanas, por lo que pueden notificarse nuevos casos.

Por su parte, el director del Departamento de Coordinación de Alerta y Respuesta del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Abdirahman Mahamud, ha detallado que, en Argentina, en 2018, se produjo una situación "similar" a la actual, "un brote en un espacio reducido con contacto cercano", cuando una persona con síntomas acudió a una reunión social, lo que provocó 34 contagios.

"Si seguimos las medidas de salud pública y compartimos en todos los países las lecciones que aprendimos de Argentina -lo que hay que hacer en materia de rastreo de contactos y aislamiento-, podemos romper esta cadena de transmisión y evitar que se convierta en una gran epidemia", ha destacado.

"Con la experiencia que tienen nuestros Estados miembros y las medidas que han tomado, creemos que esto no dará lugar a una cadena de transmisión posterior", ha indicado. A este respecto, ha señalado que creen que el brote "tendrá un alcance limitado si se aplican las medidas de salud pública y se muestra solidaridad en todos los países".