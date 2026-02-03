La OMS pide casi 850 millones para responder a 36 emergencias en todo el mundo en 2026 - OMS

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llevado a cabo su tradicional llamamiento anual, a través de que ha solicitado para el presente año casi 850 millones de euros para responder a 36 emergencias en todo el mundo, incluidas 14 de grado 3 que requieren el máximo nivel de respuesta organizativa.

Según ha indicado este organismo internacional, el objetivo de este reclamo es garantizar que millones de personas que viven en crisis humanitarias y conflictos puedan acceder a la atención sanitaria. En este sentido, en 2025, se apoyó a 30 millones de personas y se administraron vacunas vitales a 5,3 millones de niños.

Junto a ello, la OMS ha señalado que el año pasado se facilitaron 53 millones de consultas de salud, se apoyó a más de 8.000 centros de salud y se ayudó al despliegue de 1.370 clínicas móviles. Todo porque estas emergencias abarcan crisis humanitarias repentinas y prolongadas donde las necesidades sanitarias son críticas.

"Este llamamiento es un llamado a apoyar a las personas que viven en situaciones de conflicto, desplazamiento y desastre, para brindarles no solo servicios, sino también la confianza de que el mundo no les ha dado la espalda", ha declarado el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien considera que esta es "una inversión estratégica en salud y seguridad".

A juicio del máximo representante de este organismo, quien considera que el acceso a la atención médica "restaura la dignidad, estabiliza a las comunidades y ofrece un camino hacia la recuperación", el llamamiento de 2026 "llega en un momento de convergencia de presiones globales". "Los conflictos prolongados, el impacto creciente del cambio climático y los brotes recurrentes de enfermedades infecciosas impulsan una creciente demanda de apoyo para emergencias sanitarias, mientras que la financiación humanitaria mundial continúa contrayéndose", lamenta.

Al respecto, la OMS ha recordado que, en 2025, la financiación humanitaria cayó por debajo de los niveles de 2016, con lo que solo se pudo llegar a un tercio de los 81 millones de personas que originalmente estaban previstos para recibir asistencia sanitaria humanitaria.

En la actualidad, este organismo cree que las áreas prioritarias de respuesta de emergencia incluirán Afganistán, la República Democrática del Congo, Haití, Myanmar, el territorio palestino ocupado, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, la República Árabe Siria, Ucrania y Yemen, así como los brotes actuales de cólera y mpox.

"Toda crisis humanitaria es una crisis sanitaria", ha manifestado, por su parte, el copresidente del evento de lanzamiento, el Embajador Noel White, quien es Representante Permanente de Irlanda ante la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, mientras que la otra copresidenta, Marita Sorheim-Rensvik, quien es Representante Permanente Adjunta de Noruega ante la ONU en la misma ciudad suiza, ha declarado que "la OMS sigue siendo indispensable", ya que "protege la salud".

Así, esta organización ha mostrado su apuesta por mantener en funcionamiento las instalaciones sanitarias esenciales, la entrega de suministros médicos de emergencia y atención de traumatismos, así como prevenir y responder a los brotes. Junto a ello, aboga por restablecer la inmunización sistemática y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, materna e infantil en entornos frágiles y afectados por conflictos.

Por último, y al hilo de estas decisiones, la OMS ha aclarado que esta y sus socios "se han visto obligados a tomar decisiones difíciles para priorizar las intervenciones más críticas", de modo que "lo que resta son las actividades de mayor impacto".

