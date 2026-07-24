La OMS señala que el humo de incendios puede moverse a largas distancias empeorando afecciones cardíacas y respiratorias

Humo de incendio forestal, a 2 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (España). Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen avanzando sin control y se han unido en un solo foco, mientras que en Ávila el incendio de Burgohondo avanza también - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, el doctor Hans Henri P. Kluge, ha alertado de que el humo de los incendios "puede desplazarse a largas distancias, empeorando las afecciones cardíacas y respiratorias y afectando la Salud Mental".

Estas situaciones pueden producirse "especialmente entre las personas mayores, los niños, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas", ha indicado a colación de los incendios que se están produciendo en las últimas fechas en diversas localizaciones, como España. Estos "también pueden interrumpir el acceso a la atención médica y otros servicios públicos", ha añadido.

Así, y tras destacar que estos sucesos forestales han crecido un 57 por ciento en toda Europa en cuatro años, con "un fuerte aumento" en algunas zonas europeas entre enero y julio de este año, Kluge ha expuesto que "Portugal y España han registrado un incremento de más del 100 por cien en los incendios forestales notificados en comparación con el mismo periodo de 2025".

"Los incendios forestales destruyen hogares y medios de subsistencia, obligan a evacuar a la población y ejercen una enorme presión sobre los servicios de emergencia y los sistemas de salud", ha continuado este representante de la OMS, quien ha subrayado que, "trágicamente, también se cobran vidas".

RECOMENDACIONES

En este sentido, ha sostenido que "las personas que viven en las zonas afectadas o que transitan por ellas deben seguir las recomendaciones oficiales, alejarse de los incendios activos cuando sea seguro, evitar viajes innecesarios y usar una mascarilla protectora que les quede bien si deben salir al aire libre cerca del humo de los incendios forestales".

"Cualquier persona que experimente dificultad para respirar o dolor en el pecho debe buscar atención médica", ha proseguido, para agregar que "los Gobiernos pueden proteger a la población proporcionando alertas oportunas sobre incendios forestales, condiciones meteorológicas adversas y calidad del aire, consejos sanitarios claros y Atención Primaria y de urgencias accesible".

Al respecto, ha manifestado que "quienes corren mayor riesgo también necesitan acceso a espacios con aire limpio y climatizados, líneas de ayuda y apoyo específico". "A medida que el cambio climático impulsa un calentamiento global, debemos prepararnos para incendios forestales más frecuentes e intensos", ha alertado, por otra parte.

"En la OMS/Europa, trabajamos con los países para evaluar los riesgos, planificar emergencias, elaborar directrices para proteger a las personas del humo y el calor extremo, y hacer que los servicios e instalaciones sanitarias sean más resilientes", ha concluido.