La Organización Colegial Veterinaria advierte que "intervenir de forma agresiva los ecosistemas repercute en la salud"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha destacado la importancia de mantener un enfoque 'One Health', en el que animales y personas comparten una única salud que está influenciada de forma decisiva por el medio ambiente, al tiempo que ha advertido que "intervenir de forma agresiva en los ecosistemas tiene consecuencias nefastas para la salud".

Así lo ha manifestado la organización con motivo del Día Mundial 'One Health', que se celebra este viernes, una fecha en la que ha reiterado la estrecha relación entre salud animal, salud humana y medio ambiente, y cómo el deterioro de este último conlleva riesgos sanitarios.

"Concienciar a la sociedad sobre el riesgo que corremos según nuestra forma de relacionarnos con los distintos hábitats es una tarea prioritaria para los veterinarios, ya que la respuesta que se puede generar desde el medio ambiente en cuanto a elementos negativos como la aparición de nuevos patógenos o nuevas formas de relación entre ellos, supone una de las mayores amenazas para la salud pública", ha asegurado la OCV.

Asimismo, la entidad, de la que forman parte 36.000 veterinarios españoles, ha indicado que "la protección de la salud pública no es posible si no trabajamos bajo un enfoque 'One Health', que comprende que animales y personas compartimos una única salud, que está influenciada de forma decisiva por el medio ambiente. Si descuidamos uno de estos tres factores, ponemos en riesgo los otros dos".

Para la organización, la globalización, el cambio climático, las prácticas agrícolas no sostenibles o el comercio ilegal de animales silvestres constituyen múltiples oportunidades para que los patógenos evolucionen hacia nuevas formas, lo que provoca que aumente la frecuencia y la intensidad de los fenómenos de propagación de enfermedades de los animales a las personas o zoonosis.

Por tanto, "la protección de la salud pública depende del desarrollo y elaboración de estrategias universales de prevención y control de patógenos, en la interfaz hombre-animal-ecosistemas, que deben ser aplicables a nivel mundial, nacional y regional, a través de políticas adecuadas y con un compromiso por parte de los gobiernos", ha asegurado la OCV.

Por ello, "el concepto 'Una Sola Salud' adquiere especial relevancia en ámbitos como el control de enfermedades zoonósicas, la vigilancia de la inocuidad de los alimentos y la lucha contra la resistencia a los antibióticos, tareas todas ellas a las que se dedica la profesión veterinaria".