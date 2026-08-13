'Otorrino' advierte: Los auriculares de botón dañan el oído interno

Archivo - Mujer joven usando auriculares. - POLINA LEBED/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El otorrinolaringólogo del lucentino Hospital Centro de Andalucía (Córdoba), el doctor Rafael Ramírez, ha advertido de que "los auriculares de botón crean un sellado hermético que impacta directamente en el oído interno" al insertarse directamente en el mismo.

Estos, también denominados intraurales, "son un factor de riesgo para el desarrollo de acúfenos y lesiones en la audición", ha concretado, tras lo que ha expuesto que, al introducirse dentro del conducto auditivo, todo el volumen y la presión sonora van "de forma directa" hacia las estructuras internas del oído. Por ello, recomienda "priorizar el uso de cascos externos más grandes (supraurales), que distribuyen mejor el sonido y resultan menos agresivos".

Por otra parte, Ramírez ha indicado que el verano "trae consigo también un incremento de la exposición a entornos ruidosos, como conciertos, discotecas y eventos al aire libre". "La consecuencia directa suele ser la aparición de acúfenos", que son "esos molestos ruidos, pitidos o zumbidos persistentes en el oído que no proceden de ninguna fuente externa".

LOS ACÚFENOS SON INVALIDANTES

"Quien sufre acúfenos sabe realmente lo invalidantes que son y cómo deterioran la calidad de vida y el descanso", ha explicado, para añadir que "salir de un sitio muy ruidoso y sentir el oído bloqueado o con un pitido de fondo es una señal de socorro" del sistema auditivo. "El ruido es el principal enemigo de nuestro oído", ha asegurado.

Ante ello, ha ofrecido una serie de pautas básicas de protección, como que el volumen del móvil o reproductor jamás sobrepase los 30 o 35 decibelios, lo que equivale aproximadamente a un tercio de la barra de volumen; utilizar tapones homologados para los oídos que eviten el impacto del sonido en eventos en directo, y dar descansos en silencio al oído.

"Los ruidos son nuestros acompañantes, por desgracia de la sociedad", ha enfatizado, al tiempo que ha declarado que se ha normalizado el ruido. "Hemos normalizado los volúmenes de música, volúmenes de eventos, volúmenes de coches... y eso no es natural", ha explicado, para concluir afirmando que si tras acudir a un evento o después de un uso prolongado de auriculares, el pitido o la sensación de oído taponado no desaparece en poco tiempo, es necesario acudir a una consulta.