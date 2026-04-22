Paciente con dermatitis atópica: "Es un tsunami que te arrasa en todo. Físicamente estás todo el día sintiendo tu piel"

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MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad crónica que afecta a "todas las áreas de la vida", desde la salud física, con picor y heridas, hasta lo emocional (con ansiedad o estrés, y afectando al rendimiento laboral y personal), según la paciente y presidenta de la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica (AADA), África Luca de Tena.

Esta enfermedad, según Luca de Tena, es visible para la ciudadanía, pero, a menudo, se reduce a "conceptos simplistas". De hecho, el 72 por ciento de los españoles cree conocerla, pero solo el 38 por ciento termina admitiendo saber algo, según los datos de la I Encuesta Nacional sobre Conocimiento y Percepción de la Dermatitis Atópica en España, realizada por Incyte. Además, el 52 por ciento no sabía que la dermatitis atópica se trata de una enfermedad crónica.

La presidenta de AADA, que ha participado en la presentación de esta encuesta, ha explicado que la dermatitis atópica afecta "en todo", y ha recalcado que hay situaciones en las que es "imposible no rascarse". "Es como un tsunami que te arrasa en todo. Físicamente estás todo el día sintiendo tu piel. El picor es como tener un ruido constante, que no puedes parar y que tienes que atacar de alguna forma", ha declarado.

DERMATITIS ATÓPICA EN MENORES

El jefe de Dermatología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz (Madrid), Raúl de Lucas, ha asegurado que las lesiones inflamatorias acompañadas de enrojecimiento y descamación son los "principales síntomas" de inicio de la dermatitis atópica, como lo son el picor y el eccema.

Alrededor del 20 por ciento de los menores tienen dermatitis atópica, y de ellos, un tercio tienen "formas moderadas o graves". Estos niños tienen picor y pueden no dormir bien, no comer y crecer menos que el resto de los niños. Al mismo tiempo, se concentran menos y su desarrollo psicomotor, por esta razón, es "más reducido".

"Tenemos muchos pacientes infratratados y sufriendo desde los dos o tres primeros meses de vida, que es cuando debuta esta enfermedad", ha especificado. Además, ha recalcado que esta enfermedad, aunque lo habitual sea que aparezca en la infancia, puede aparecer a cualquier edad.

Según esta encuesta, el 24 por ciento de las personas reduce la dermatitis atópica a "algo menor", y consideran que es "más una irritación de la piel que una enfermedad propiamente dicha". También se suele relacionar con un problema temporal o con una reacción alérgica. En este sentido, es importante "tomarse en serio los cuidados" porque se puede amplificar la magnitud de la patología si no se controlan sus síntomas, han advertido los especialistas.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Psoriasis del Hospital Universitario de Toledo, Elena Martínez, ha sostenido que es una enfermedad "muy heterogénea" en lo que a síntomas, lesiones, localizaciones o afectaciones en calidad de vida se refiere.

"El problema es que sabemos identificar los pacientes leves y los graves, pero nos cuesta con las formas intermedias que pueden suponer gran afectación en la calidad de vida los pacientes, aunque no tengan una patología grave cuantificable", ha detallado.

EN LA VIDA ADULTA

Aproximadamente un tercio de los niños con dermatitis atópica la arrastra durante "toda la vida". Cuando estos niños se hacen mayores, muestran síntomas menos comunes que en un principio pueden no relacionar con esta enfermedad. Además, ha aclarado que esta patología también afecta en el rendimiento laboral y personal de las personas.

"El picor por las noches se traduce en la falta de sueño y la falta de sueño se traduce en que tú no eres una persona funcional", ha comentado.

El desconocimiento de esta enfermedad, según los especialistas, banaliza la enfermedad y contribuye a la "incomprensión de sus pacientes", quienes además de gestionar la carga física de la enfermedad, tiene que hacer frente al peso emocional de "sentirse juzgados o infraestimados por su entorno". En este sentido, el 40 por ciento de los españoles reconoce "sentir incomodidad" ante personas con síntomas de DA. Asimismo, el 44 por ciento de los encuestados considera que se puede hacer vida normal sin que afecte "demasiado" al día a día.

La DA, especialmente en los casos moderados y graves, supone una "carga psicológica importante", afectando de forma negativa a la calidad de vida de los pacientes. Raúl de Lucas ha señalado que la carga de la enfermedad acumulada (cuando el picor es continuo durante todo el día y todos los días del año) hace que sobrellevar la dermatitis atópica sea "muy difícil".

"Los pacientes buscan sobre todo el alivio del picor, mejoría rápida de las lesiones y poder recuperar su vida diaria (dormir bien, trabajar, relacionarse). En definitiva, no sólo mejorar la piel, sino normalizar su vida", ha afirmado Martínez.

África Luca de Tena, por su parte, ha sumado que los grandes retos son hacer ver que no es una enfermedad menor, yendo más allá de lo puramente estético, y que se considere también el apoyo psicológico por profesionales que conozcan la patología y lo que implica.

LA EXPERIENCIA EMOCIONAL DE LA DERMATITIS ATÓPICA

La psicóloga adjunta del Servicio de Dermatología y Reumatología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), Sandra Ros, ha expuesto que contemplar la experiencia emocional en el tratamiento de estos pacientes es "fundamental".

"El picor persistente, la visibilidad de las lesiones o la imprevisibilidad de los brotes generan un importante desgaste mental, que puede traducirse en baja autoestima, irritabilidad y sintomatología ansiosa y depresiva. En la práctica clínica, no es infrecuente identificar trastornos adaptativos asociados al impacto de la enfermedad", ha continuado.

Los nuevos tratamientos están mejorando la sintomatología, pero también están recuperando a pacientes que estaban fuera del sistema y que "habían perdido la confianza".

Por ello, resulta "clave" el apoyo psicológico a los pacientes para integrar estrategias de afrontamiento que les ayuden a convivir con una enfermedad "tan limitante y con tanto impacto en la calidad de vida". En este sentido, incorporar de forma coordinada la atención dermatológica y psicológica permite ofrecer "una respuesta más completa y ajustada a las necesidades reales" de las personas con dermatitis atópica.