El paciente incresado con hantavirus "evoluciona favorablemente"

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que el paciente español ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid por hantavirus, que tiene 70 años, se encuentra estable y "evoluciona favorablemente", mientras que los otros 13 ciudadanos en cuarentena se mantienen asintomáticos.

"Según los últimos datos que tenemos, continúa estable, lo cual es la mejor de las noticias que podemos tener y, desde luego, esperamos que se mantenga así", ha indicado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. No obstante, ha señalado que, debido a que "se trata de una infección cuyo curso es, cuanto menos, difícil de predecir", es necesario "ser prudente en la predicción y en el pronóstico".

A juicio de Padilla, este virus "tiene la característica de poder evolucionar de manera rápida en poco tiempo", motivo por el que ha insistido en la prudencia. De cualquier forma, también ha enfatizado que los datos de los que se dispone en relación con este paciente son "favorables".

"No daría nada por cerrado hasta que no pase el día 42 de la cuarentena que tienen que hacer todas las personas cuarentenadas y, muy especialmente, además, las dos semanas desde el último contacto, es decir, el día 28", ha apuntado en cuanto a la posibilidad de dar por cerrado el brote de hantavirus, tras lo que ha explicado que lo que sí se puede decir es que, desde el día del desembarco, "ya no se está generando ningún tipo de contacto".

DESCARTA UNA MUTACIÓN DEL VIRUS

A tenor de ello, ha asegurado que "se han hecho las cosas como se debía", mientras que en la actualidad "se siguen tomando las medidas de precaución". Por eso, "deberíamos decir que está controlado", ha puesto de manifiesto, para rechazar, por otra parte, la posibilidad de que este virus mute.

"Eso, sobre todo, es una de nuestras herencias de la época de la Covid-19", ha afirmado al respecto, al tiempo que ha subrayado que, en el caso del hantavirus, existe "un número muy pequeño de casos". "Los datos que tenemos sobre las características genéticas del virus nos dicen, por un lado, que no ha mutado pero, por otro lado, nos dicen, además, que el origen es un origen único procedente de un solo animal", ha afirmado.

Por ello, el actual es, "en principio, el mismo virus y con las mismas características en todas las personas", ha resumido Padilla, que ha concluido afirmando que "este brote no debería justificar una evolución simplemente intrabrote de las características del virus".