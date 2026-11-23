Imagen de la profesora Ana Sánchez, académica de número de Nefrología de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME). - RANME

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La profesora Ana Sánchez, académica de número de Nefrología de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), ha advertido de que las personas receptoras de un trasplante de órgano sólido presentan entre dos y cuatro veces más riesgo de desarrollar cáncer que la población general, una situación que, a su juicio, plantea el reto de combatir la enfermedad sin poner en riesgo el órgano trasplantado.

Así, Sánchez ha destacado que la inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento de numerosos cánceres al conseguir que el propio sistema inmunitario del paciente sea capaz de reconocer y atacar las células tumorales. En esta línea, ha explicado que la inmunoterapia activa los linfocitos T y los linfocitos atacan al cáncer. "Sin embargo, en los pacientes trasplantados su uso presenta un dilema, si se 'despierta' al sistema inmunitario para que destruya el tumor, también puede reconocer como extraño al órgano trasplantado, provocando un rechazo", ha apuntado en una sesión científica celebrada en la Academia.

"Los receptores de un trasplante de órgano sólido presentan un riesgo de desarrollar cáncer entre dos y cuatro veces superior al de la población general, por lo que las neoplasias malignas constituyen la segunda causa de mortalidad en estos pacientes. Ello es debido en gran parte a que el tratamiento inmunosupresor que reciben, necesario para evitar el rechazo, reduce la vigilancia inmunológica y favorece determinados tumores, algunos relacionados con virus oncogénicos como VEB o VPH", ha afirmado Sánchez.

En este contexto, la profesora ha detallado cómo actúan los inhibidores de puntos de control inmunitario, uno de los principales tipos de inmunoterapia actuales. "Estos fármacos actúan sobre diferentes moléculas de los linfocitos, que funcionan como una especie de 'frenos' naturales del sistema inmunitario y que impiden su activación. Algunos tumores aprovechan esos frenos para esconderse de las defensas y evitar ser atacados. La inmunoterapia los bloquea y permite que los linfocitos T vuelvan a activarse y ataquen las células cancerosas", ha apuntado.

"El problema en las personas trasplantadas es que esos mismos frenos también ayudan a que el sistema inmunitario tolere el órgano recibido. Por tanto, al bloquearlos para combatir el cáncer, los linfocitos T también pueden reconocer el órgano trasplantado como extraño y atacarlo, provocando el rechazo del injerto", ha sostenido.

Según la nefróloga, "la experiencia publicada muestra respuestas frente al cáncer en aproximadamente el 30-50 por ciento de los pacientes trasplantados tratados con estos fármacos, con resultados especialmente favorables en algunos cánceres de piel".

Sin embargo, ha matizado que el rechazo agudo se ha descrito en alrededor del 25-40 por ciento y la pérdida del órgano trasplantado en el 15-20 por ciento. "Estas cifras no son iguales para todos los pacientes. El riesgo depende del tipo de cáncer, del órgano trasplantado, de las características del paciente, del tipo de inhibidor utilizado y, de manera muy importante, de cómo se ajuste la medicación inmunosupresora", ha puntualizado.

Los rechazos desencadenados por estos fármacos suelen ser especialmente graves y difíciles de controlar con los tratamientos habituales. "Como consecuencia, entre un 40 y un 70 por ciento de los pacientes que sufren este tipo de rechazo pueden llegar a perder el injerto", ha manifestado Sánchez.

"El riesgo se mantiene durante un tiempo prolongado: aunque los fármacos anti-PD-1 permanecen en el organismo durante un periodo más limitado, su efecto sobre el sistema inmunitario puede prolongarse durante más de dos meses", ha añadido.

UNA ESTRATEGIA PROMETEDORA

Tras ello, la especialista ha indicado que una de las estrategias "más prometedoras" combina inhibidores de mTOR y pulsos dinámicos de corticoides. "Un ensayo clínico utilizando esta pauta inmunosupresora, aunque con poco número de pacientes, ha mostrado un 0 por ciento de rechazo y una respuesta objetiva del 45 por ciento. Sin embargo, la evidencia disponible todavía es reducida", ha declarado la académica.

Por último, la nefróloga ha abordado el horizonte mencionando las terapias CAR-T. "Los datos expuestos muestran tasas de respuesta del 64-82,4 % y respuestas completas del 55-58,5 por ciento, pero persisten toxicidades importantes y riesgo para el injerto. Por ello, la decisión debe ser debe de ser multifactorial, se tiene que valorar el tipo de órgano, tumor, paciente, inmunoterapia y régimen inmunosupresor, mediante una matriz individual de riesgo y con participación multidisciplinar", ha finalizado.