Padilla señala que la reforma de la Ley del Medicamento irá "dentro de nada" al C. Estado y en dos meses al C. Ministros

Javier Padilla asegura que la reforma de la Ley del Medicamento irá "dentro de nada" al Consejo de Estado - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que la reforma de la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios -conocida como Ley del Medicamento y que fue aprobada hace poco más de un año- "va dentro de nada al Consejo de Estado para ya terminar y pasar al Congreso" de los Diputados, además de que será remitida en unos dos meses al Consejo de Ministros en segunda vuelta.

"Es una crisis de implementación, más que normativa", ha manifestado en relación con la escasez de enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria que están ejerciendo en una plaza estructural como tal, ya que ha participado en un acto al respecto en el que se ha demandado la citada reforma legislativa para obtener una implantación efectiva de la prescripción enfermera en todo el Estado.

En esta línea, la asesora de Padilla y responsable del Comité Nacional de Cuidados, Paloma Calleja, ha explicado que, en esta ley, "las enfermeras aparecen por primera vez como profesionales prescriptoras sin ningún tipo de coletilla", y lo hacen "en el mismo párrafo que otros colectivos profesionales". "Es una reivindicación que llevamos mucho tiempo haciendo", ha puesto de manifiesto.

"Lo que nos preocupa es el primer día post aprobación", ha señalado en consonancia con Padilla, y es que este último ha subrayado que ha existido "una situación de negligencia ejecutiva" a la hora de implantar la Enfermería Familiar y Comunitaria y permitir la prescripción enfermera. Este concepto "es bueno para las enfermeras y, sobre todo, es bueno para la ciudadanía", ha declarado, por su parte, Calleja.

LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA "NO VA DE CORPORATIVISMO"

A juicio de la responsable del Comité Nacional de Cuidados, la referida reforma legal "no va de corporativismo, va de mejorar la atención a la ciudadanía y dar normalidad legal a un tipo de prácticas que ya existen". Además, aboga por "no esperar ese año de margen" que da la norma "para hacerlo" y poner en práctica la prescripción enfermera, por lo que ha subrayado el objetivo de "dejarlo lo más atado posible".

"No podemos hacer una huida normativa de problemas ejecutivos", ha insistido el secretario de Estado de Sanidad, ya que la actualización de esta norma, así como la de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), "habilita cambios", pero "no los genera". Ante ello, ha puesto en valor el sistema de incentivos que contempla el Plan de Atención Primaria, por el cual, "para acceder a la mitad de la financiación", es necesario cumplir criterios que favorecen la Enfermería Familiar y Comunitaria.

Por ello, ha subrayado que "no hay comunidades autónomas retrocediendo" en esta línea, pero sí se aprecian distintas velocidades. "Hay que dejar que todas las categorías expandan su ámbito de competencias", ha manifestado, mientras que Calleja ha declarado que la especialidad en cuestión "es uno de los signos claros de necesidad de hablar de modelo de cuidados".

El papel de estas profesionales en la Atención Primaria es "fundamental", ha manifestado la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, quien ha argumentado, para ello, que la población está "cada vez más envejecida" y existe "una situación de cronicidad muy importante". Sin embargo, "el sistema sigue fragmentado", ha aseverado.

Por último, la coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, Guadalupe Fontán, ha recordado que, cada año, "un 15 por ciento de los estudiantes egresados salen" de España. "Hay que retener a los que se forman", ha apuntado, para finalizar destacando que estos profesionales tienen "una visión global del entorno" y "un enfoque hacia el autocuidado".