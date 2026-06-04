La AEMPS analizó casi 2.0000 casos de cosméticos en 2025 y actuó sobre 69 productos

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MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) evaluó durante el año 2025 unos 1.957 casos relacionados con productos cosméticos, de los que 69 requirieron la adopción de medidas como el cese de comercialización, la retirada del mercado o la recuperación de los productos.

Aunque el número de casos evaluados ha aumentado respecto a 2024, la proporción de aquellos que han requerido medidas correctivas es significativamente menor, lo que sugiere una menor incidencia de incumplimientos.

Así lo indica el Informe anual de control del mercado de productos cosméticos 2025 elaborado por la AEMPS, que recoge las principales actuaciones desarrolladas durante el pasado ejercicio para verificar que los cosméticos comercializados en España cumplen los requisitos de seguridad establecidos en la normativa.

Las actuaciones de control se centraron en los productos con mayor riesgo potencial para la salud o con antecedentes de incumplimiento. Entre las principales no conformidades detectadas figuran problemas de contaminación microbiológica, la presencia de ingredientes prohibidos o restringidos, deficiencias en la documentación de seguridad y errores en el etiquetado.

La AEMPS señala que mantuvo además una estrecha colaboración con las comunidades autónomas, las autoridades europeas y otros organismos nacionales e internacionales para coordinar las actuaciones de vigilancia y control.

Uno de los ámbitos de actuación más destacados fue la participación en una acción coordinada a escala europea sobre productos adquiridos a través de plataformas de comercio electrónico y enviados desde terceros países. En esta iniciativa se inspeccionaron más de 5.700 cosméticos y se detectaron incumplimientos relacionados principalmente con deficiencias en el etiquetado, ausencia de información obligatoria o presencia de ingredientes no autorizados.

Asimismo, en 2025 la Agencia publicó 12 notas informativas de seguridad sobre productos que suponían un riesgo para la salud, atendió cerca de 900 consultas de consumidores, profesionales y empresas, y puso en marcha un nuevo espacio web dedicado al control del mercado de productos cosméticos con el fin de reforzar la transparencia y facilitar el acceso a la información. Estas actuaciones complementan las labores de vigilancia desarrolladas por la AEMPS, especialmente en ámbitos como el comercio electrónico y los productos procedentes de terceros países.