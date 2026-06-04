COMUNICADO: Hollyland presenta la Astra P1, una cámara 4K con funciones de giro, inclinación y zoom

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hollyland presenta la Astra P1, una cámara 4K con funciones de giro, inclinación y zoom diseñada para grandes recintos y producciones en directo.

SHENZHEN, China, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland ha presentado Astra P1, una nueva cámara 4K con función automática de giro, inclinación y zoom (PTZ) diseñada para la transmisión en directo y la grabación profesional en iglesias, auditorios u otros entornos de producción de gran envergadura. Creada para espacios donde las largas distancias de grabación, la iluminación cambiante y la escasez de operadores de cámara pueden dificultar la captura de alta calidad, la Astra P1 combina imágenes UHD 4K60, detección de rostros con exposición automática, zoom óptico de 30x, seguimiento automático con IA, NDI|HX3 integrado y control basado en navegador en una solución profesional.

Exposición que se mantiene con el sujetoUna de las principales ventajas de la Astra P1 es cómo garantiza la exposición correcta al grabar en entornos de iluminación dinámicos. En grandes recintos interiores, las cámaras PTZ tradicionales suelen determinar la exposición en función de la luz de fondo. Sin embargo, esto puede provocar que los rostros de las personas aparezcan demasiado oscuros o sobreexpuestos cuando los presentadores se mueven por zonas con poca luz o a contraluz.

La exposición automática con seguimiento facial de la Astra P1 resuelve este problema utilizando el rostro de la persona como punto de referencia de exposición, lo que ayuda a mantener el brillo estable incluso cuando cambian las condiciones de iluminación. En producciones en directo a gran escala, esto se traduce en imágenes más consistentes y de aspecto más profesional a medida que el sujeto se mueve.

Claridad a larga distancia con seguimiento inteligenteLa Astra P1 está diseñada para las exigencias prácticas de grandes recintos, donde la colocación de la cámara suele ser limitada y el acceso cercano al sujeto no siempre es posible. Su zoom óptico de 30x y su apertura de hasta f/1.6 permiten obtener primeros planos nítidos a larga distancia manteniendo la calidad 4K. Combinada con un zoom digital de 16x y una precisión de preajuste de 0,1°, la cámara ofrece a los equipos de producción mayor flexibilidad para cubrir grandes iglesias, salones, escenarios y espacios para eventos desde posiciones de cámara traseras o fijas.

Para reducir aún más la carga de trabajo manual, la Astra P1 incluye dos modos de seguimiento automático con IA. El primero, Seguimiento del Presentador, utiliza lógica basada en el comportamiento humano, incluyendo el reconocimiento de postura y movimiento, para seguir al orador y distinguirlo del fondo. El segundo, Seguimiento por Zonas, permite configurar hasta cuatro áreas clave en un recinto para transiciones fluidas y automatizadas a medida que el sujeto se desplaza. En conjunto, estas funciones están diseñadas para ayudar a un solo operador a cubrir grandes espacios de forma más eficiente, reduciendo la necesidad de ajustes manuales constantes.

La calidad de imagen sigue siendo fundamental para la Astra P1. Su sistema de imagen UHD 4K a 60 fps y su sensor de 1/1.8" ofrecen una nitidez excepcional, incluso en condiciones de iluminación limitadas o irregulares, habituales en espacios como salas de conciertos, iglesias y grandes escenarios.

Diseñada para flujos de trabajo profesionalesPara una integración óptima en el flujo de trabajo, la Astra P1 ofrece a los equipos profesionales compatibilidad inmediata con NDI|HX3, sin necesidad de iniciar sesión en el servidor, introducir el número de serie, esperar ni pagar tarifas ocultas. La cámara está diseñada para integrarse directamente con los flujos de trabajo NDI y es compatible con vMix, OBS y sistemas de estudio de transmisión profesionales, lo que facilita la configuración y el despliegue en entornos de producción en directo.

La facilidad de control se ve aún más mejorada con el control web de Hollyland. Los usuarios pueden abrir un navegador y acceder de forma remota a las funciones de panorámica, inclinación, zoom y otros ajustes a través de una interfaz intuitiva y fácil de usar. Usuarios no profesionales, como voluntarios, estudiantes y autónomos, pueden comprender el sistema rápidamente, lo que ayuda a reducir la barrera técnica para las operaciones cuando no se dispone de operadores altamente especializados.

Como solución PTZ completa para producciones en directo a gran escala, Astra P1 está diseñada para ayudar a los equipos de eventos a producir contenido de forma más eficiente y profesional gracias a una combinación de calidad de imagen, seguimiento automatizado, conectividad y facilidad de uso. Estará disponible a partir del 4 de junio por un precio de 1.999 dólares. Para obtener más información, visite https://www.hollyland.com/product/astra-p1.

Acerca de HollylandHollyland es un proveedor líder de productos inalámbricos, especializado en sistemas de intercomunicación inalámbricos, sistemas de transmisión de video, monitores, micrófonos inalámbricos y cámaras para transmisión en vivo. Desde 2013, Hollyland ha prestado servicios a millones de usuarios en todo el mundo en diversos sectores, incluyendo cine, televisión, producción de video, eventos en vivo, exposiciones, teatros, lugares de culto y creadores de contenido individuales. Ha desarrollado una red de ventas que abarca aproximadamente 160 países y regiones, con el apoyo de decenas de oficinas operativas locales en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook y Hollyland Instagram.

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