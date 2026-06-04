Papa.-El juez Pedraz rechaza la personación "por el momento" del juez jubilado García Castellón en el 'caso Leire Díez'

Archivo - El juez jubilado Manuel García Castellón, durante una entrevista con Europa Press por la publicación de su libro 'Habla, para que se conozca'. - GUSTAVO VALIENTE - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha rechazado aceptar "por el momento" la personación del magistrado jubilado Manuel García Castellón en la causa en la que investiga presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y el Gobierno.

Así lo ha señalado en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que García Castellón pidiera personarse como acusación particular.

El juez de la Audiencia Nacional señala que los hechos manifestados por García Castellón son objeto de investigación en las diligencias tramitadas por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego, pero que "aún no constan en las acumuladas" en la causa de la Audiencia Nacional.

García Castellón ya pidió personarse en aquella causa de los juzgados de Plaza de Castilla, donde se investigan hechos similares, argumentando ser víctima o perjudicado por las acciones de la presunta trama, ya que Díez "buscaba información en su contra" e hizo "afirmaciones falsas para dañarle".

PEDRAZ QUIERE UNIFICAR LAS DOS CAUSAS

Pedraz ha pedido a Zamarriego que le remita esa causa para unificar y asumir las dos abiertas en este momento, porque considera que esas pesquisas están relacionadas con el caso que dirige en la Audiencia Nacional sobre la presunta trama que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán para obstaculizar procesos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

El nombre de García Castellón aparece en la denuncia que el fiscal Ignacio Stampa presentó ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid después de la reunión que mantuvo el pasado 7 de mayo con la exmilitante del PSOE y el empresario.

Según Stampa, aunque no le propusieron "ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa", sí le preguntaron "en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades" que pudiera conocer "de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García Castellón".

Aseguró en la denuncia que también aludieron al 'caso Villarejo' y que el empresario Javier Pérez Dolset manifestó que García Castellón, que fue el juez instructor de esa causa, "le entregó dispositivos intervenidos al excomisario José Manuel Villarejo en el marco del asunto con el fin de que los desencriptara". Según el fiscal, el empresario afirmó "haberlo conseguido".