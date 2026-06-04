Mónica García afirma que la reforma del Estatuto Marco ha supuesto una "reflexión de país" para tener "mejores cuidados"

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). El pleno centra su actividad en el control al Gobierno mediante preguntas de la oposición. Los bloques - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este jueves que la reforma del Estatuto Marco junto a los sindicatos de clase ha supuesto realizar una "reflexión de país" y una "reflexión de cuidados", con el foco puesto en "cuidar" a los profesionales para que los pacientes puedan tener "los mejores cuidados".

"Hemos tenido una reflexión de país, hemos tenido una reflexión de cuidados, hemos tenido una reflexión que no solamente se centra en el salario y en la nómina, sino que se centra en qué cuidados vamos a querer tener, qué profesionales vamos a cuidar para que cuando nosotros entremos por esa puerta como pacientes tengamos los mejores cuidados y las mejores tecnologías", ha destacado.

De este modo, durante la clausura del seminario 'Análisis y reivindicación del Estado del Bienestar', organizado por CCOO y la Fundación Primero de Mayo en el Ateneo de Madrid, García ha puesto en valor el anteproyecto de Estatuto Marco, "que pone las primeras piedras para mejorar las condiciones" de los profesionales sanitarios.

En su intervención, centrada en reivindicar la defensa del Estado del Bienestar y de los servicios públicos frente a la "ola reaccionaria", García ha destacado el papel de la sanidad pública como "mejor redistribuidor de la riqueza", ya que "se hace cargo de todo" y, con ello, evita "bancarrotas" por "problemas de salud".

"En Estados Unidos, el 65 por ciento de las bancarrotas se deben a problemas de salud. Las familias se arruinan porque tienen un problema de salud. En nuestro país, por suerte, eso no ocurre", ha explicado para puntualizar que "es verdad que, poco a poco, se va arañando cada vez más el poder adquisitivo, el bolsillo y la capacidad de cuidar, de proteger y de darle a esa varita mágica de la resdistribución de la riqueza" que permiten los servicios públicos.

La titular de Sanidad ha admitido que el sistema sanitario público tiene "algunas lagunas" y "deficiencias", y ha apuntado a la Atención Primaria, las listas de espera y el acceso a un especialista. "Pero, ojo, si sois alguno de vosotros algún paciente crónico o si habéis tenido un problema realmente serio de salud en nuestro país. Ahí, lo siento mucho, pero nuestra sanidad pública se hace cargo de todo", ha resaltado.

"MAQUINARIA" PARA FOMENTAR LA "PERCEPCIÓN DE DESGASTE"

Sin embargo, ha advertido de que, en contra de la "potencia" del sistema público de salud, hay "una maquinaria" para fomentar una "percepción de desgaste" entre la población. "Pues alargar las listas de espera, hacerle a la gente que espere en salas de espera cochambrosas", ha comentado como ejemplos.

"¿Cómo no se cuidan nuestros centros de salud? ¿Cómo no se cuidan nuestros hospitales? ¿Cómo no se cuida lo que tiene valor? Para dar una percepción de decaimiento y para dar una percepción de algo que no es verdad, porque una vez que estás en esa sala de espera te puedo asegurar que vas a tener lo mejor de nuestra sociedad", ha aseverado.

Mónica García ha resaltado que el Estado del Bienestar es "uno de los grandes logros" de la sociedad, pero ha lamentado que "cuanto más éxito tiene, más invisible se vuelve". "Dejamos de percibirlo como conquista (...) y pasamos a contemplarlo como parte del paisaje, como si siempre hubiera estado allí, como si no estuviera constantemente amenazado", ha advertido.

A este respecto, ha señalado que el Estado del Bienestar es una "conquista democrática" y "relativamente reciente", tras lo que ha instado a "volver a salir, a reivindicar, a luchar y a defender" que, en España, "enfermar no significa arruinarse", "perder el empleo no significa estar en una situación de extrema vulnerabilidad" y "la vejez no puede suponer un recorte en los recursos familiares".

"No sabemos qué enfermedad nos va a tocar, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, no sabemos cuál es la próxima crisis climática o la próxima epidemia o la próxima crisis sanitaria a la que nos vayamos a enfrentar", ha apuntado para aseverar que "más vale" que estas situaciones se produzcan "con unos servicios públicos robustos".

"La ola reaccionaria viene en respuesta a los avances del feminismo, viene en respuesta a los avances del ecologismo, viene en respuesta a los avances de los derechos y viene en respuesta, efectivamente, de una demostración empírica que tuvimos durante la pandemia de que aquí lo que funciona cuando se necesita son nuestros servicios públicos. Así que sigamos defendiéndolos", ha finalizado.