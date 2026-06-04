SATSE reclama a Sanidad que apruebe la ley del medicamento tras incumplir el plazo para llevarla al Consejo de Ministros

Archivo - Pastillas, medicamentos, polimedicación - TOWFIQU AHAMED/ ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado al Ministerio de Sanidad que apruebe la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios tras "incumplir" el compromiso de llevarla al Consejo de Ministros antes del verano, lo que, a juicio de SATSE, ha generado "más dudas que certezas" sobre la norma.

La organización sindical recuerda que, tras distintos retrasos, desde el departamento que dirige Mónica García se fijó su aprobación antes del periodo estival, pero "se ha vuelto a constatar que sigue en el cajón del Ministerio de Sanidad sin saberse cuando continuará la tramitación con su envío al Congreso de los Diputados, y poder iniciar así su debate y discusión por parte de los grupos parlamentarios", apunta.

SATSE entiende la "complejidad" de una ley que tiene un "gran alcance" y "repercusiones" para todos los actores del ámbito sanitario de España, pero insiste en que su aprobación no puede seguir dilatándose si realmente se quiere que pueda entrar en vigor en la actual legislatura. "Un objetivo cada vez más lejano dado los tiempos existentes", añade.

El sindicato, que presentó en su momento alegaciones al texto de la norma, confía en que el redactado final que se lleve al Consejo de Ministros, respete las mejoras ya recogidas, como encuadrar a enfermeras y fisioterapeutas al mismo nivel que otros colectivos sanitarios y reconocerles como "profesionales con capacidad de prescripción con todas las garantías en su ámbito de competencia".

En concreto, establece que "la receta, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que aseguran la instauración o continuidad de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un odontólogo, un enfermero, un fisioterapeuta o un podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción. La citada instrucción se hará conforme al ámbito competencial de dichos profesionales".

CABALLO DE BATALLA

Para SATSE, la conocida como "prescripción enfermera" es un avance para la profesión y una mejora para el sistema sanitario que el sindicato lleva años reclamando y que se encuentra recogida, en la actualidad, en el Real Decreto 1302/2018, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los profesionales de enfermería.

No obstante, SATSE subraya que la realidad actual es que sólo se han publicado nueve guías para posibilitar la indicación enfermera, estando tres de ellas recurridas por representantes de los colectivos médico y farmacéutico. "Además, su posterior aplicación en los diferentes servicios de salud es insuficiente y desigual, resaltan desde la organización sindical", agrega.

En sus alegaciones a la nueva Ley, el sindicato reclamó que el Real Decreto de prescripción enfermera se mantenga vigente de forma transitoria hasta que se realice su actualización, algo que tiene que ocurrir en el plazo de un año. También solicitó que continúen en vigor las guías de prescripción enfermera.

SATSE afirma que es consciente de que existen muchos intereses económicos, empresariales y corporativistas en torno a la regulación de los medicamentos y productos sanitarios a nivel nacional e internacional, pero insiste en que, sobre todos ellos, debe prevalecer el objetivo general de mejorar la salud de las personas e impulsar el avance y desarrollo del personal sanitario.