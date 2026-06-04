VÍDEO: Torres reivindica la memoria de presos republicanos en la inauguración de una placa los barracones de Bustarviejo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, coloca unas flores durante el acto ‘Destacamentos penales: memoria de hierro y sangre’, en la Antigua estación de tren de Bustarviejo, a 4 de junio de 2026, en Bustarviejo, Ma - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BUSTARVIEJO 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha participado este jueves en el acto de inauguración de la placa que reconoce el antiguo destacamente penal de Bustarviejo como Lugar de Memoria Democrática, donde ha reivindicado la necesidad de preservar el recuerdo de los presos republicanos que fueron sometidos a trabajos forzados durante la dictadura.

Durante su intervención, el ministro ha subrayado que la declaración de estos espacios responde a un procedimiento "riguroso y serio" cuyo objetivo es que "no se vuelva a repetir" lo ocurrido durante el franquismo. "Estamos haciendo lo correcto, y eso la historia lo va a reconocer", ha manifestado ante autoridades y representantes de organizaciones memorialistas.

Torres ha señalado que este reconocimiento supone un acto de "justicia" y de homenaje a las personas que sufrieron condenas, penurias y trabajos forzados en el marco de la construcción de infraestructuras como el ferrocarril Madrid-Burgos. En aquellos barracones vivieron desde 1944 a 1952 algunos presos republicanos a los que se les conmutaron sus penas por trabajos forzados.

Torres ha incidido en que muchas de estas personas fueron condenadas por motivos políticos tras la Guerra Civil y ha calificado de "terrible" que quienes defendieron la legalidad democrática fueran perseguidos y encarcelados por la dictadura.

Asimismo, ha destacado las duras condiciones de vida que soportaban los presos en estos enclaves, donde sufrían hacinamiento, frío gélido en invierno y calor extremo en verano; así como falta de recursos y condiciones de salubridad muy deficientes, al tiempo que se les impedía conocer a sus familiares, quienes eran repudiados en los pueblos de la zona.

El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales, como el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, o el alcalde de Bustarviejo, el 'popular' Tanausu Luis Perera, quien ha aprovechado la ocasión para recordar los trabajos de reparación de los destacamentos penales y ha solicitado más financiación a la cartera de Ángel Víctor Torres.

Martín, por su parte, ha señalado que el reconocimiento de los destacamentos penales como Lugar de Memoria Democrática representa "un cordón de la memoria en la Comunidad de Madrid fundamental para recordar lo sucedido, recordar el sufrimiento y trabajar para que no se vuelva a repetir".

FAMILIARES DE LOS PRESOS

Junto a las autoridades políticas también han participado figuras de la sociedad civil, alumnos de un colegio público de La Cabrera, organizaciones memorailistas y familiares de algunos de los presos republicanos que vivieron allí en algún momento en la década de los años 40 y 50.

Es el caso de Teófilo Sánchez, un hombre ya mayor de 80 años que ha relatado su infancia conviviendo con el hecho de que su padre estuviera preso en los destacamentos penales de Bustarviejo. El anciano ha relatado emocionado cómo conoció a su progenitor por primera vez a los seis años y cómo era la vida allí.

Teófilo ha reconocido que en aquella época vivió con la ingenuidad de la infancia la historia que le había tocado sufrir en primera persona, con un padre preso por sus creencias políticas. Sin embargo, logró evadirse de esa realidad jugando en las chabolas construidas por los familiares en las inmediaciones de los barracones.

Los barracones de Bustarviejo, ubicados a 1,5 kilómetros del pueblo, acogieron a los presos que construyeron el viaducto, dos túneles y una estación de ferrocarril a las afueras. Fue declarado Lugar de Memoria Democrática junto al resto de destacamentos penales del ferrocarril Madrid-Burgos a mediados del pasado mes de mayo.

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