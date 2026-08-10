Parkinson: Nueva evidencia sobre una técnica no invasiva frente a complicaciones motoras

Archivo - Ultrasonidos focalizados guiados por resonancia en HM CINAC. - PABLO MORENO - Archivo

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal HM CINAC han participado en un estudio que ha avalado la eficacia de la tractotomía palidotalámica realizada mediante ultrasonidos focalizados guiados por resonancia magnética en un hemisferio para tratar complicaciones motoras asociadas al Parkinson.

La investigación, publicada en 'The Lancet Neurology', aporta nueva evidencia sobre una posible alternativa terapéutica al procedimiento neuroquirúrgico para abordar uno de los desafíos pendientes en Parkinson, como es controlar las fluctuaciones motoras y las discinesias que, en muchos pacientes, aparecen tras años de evolución y tratamiento farmacológico.

"Disponer de una técnica capaz de actuar sobre los circuitos responsables de las complicaciones motoras sin necesidad de cirugía supone un avance significativo dentro del tratamiento personalizado de la enfermedad de Parkinson", ha destacado el director de HM CINAC, José A. Obeso, uno de los autores del estudio.

Los 54 pacientes que participaron en esta investigación sufrían complicaciones motoras que no podían controlarse de forma adecuada con tratamientos farmacológicos habituales. Todos recibieron de inicio un tratamiento unilateral con ultrasonidos focalizados guiados por resonancia magnética.

Esta técnica permite actuar con gran precisión sobre una pequeña región cerebral responsable de los síntomas y signos motores, sin necesidad de abrir el cráneo ni implantar dispositivos. La planificación mediante resonancia magnética, la monitorización térmica en tiempo real y la emisión controlada de ultrasonidos produce una ablación muy localizada en la diana terapéutica.

53% DE MEJORA EN LA FUNCIÓN MOTORA

Los resultados mostraron una mejoría del 53 por ciento en la función motora de las extremidades tratadas, junto a una reducción significativa de las discinesias y de los periodos 'off', es decir, aquellos momentos en los que la medicación pierde eficacia y reaparecen los signos parkinsonianos.

Asimismo, la mayoría de los pacientes manifestó un elevado grado de satisfacción con el procedimiento y solo uno presentó un acontecimiento adverso moderado y persistente durante el seguimiento.

La mejoría obtenida se constató ya durante el primer mes tras el tratamiento y permaneció durante todo el año de seguimiento, con una incidencia aceptable de efectos secundarios persistentes.

El ensayo evaluó la posibilidad de realizar un segundo tratamiento en el hemisferio contrario y, aunque favoreció una mejoría adicional de la función motora, los investigadores comprobaron que el beneficio clínico era relativamente limitado y se acompañaba de un incremento de efectos adversos persistentes, principalmente relacionados con el habla, la marcha y el equilibrio.

"El principal mensaje del estudio es que el tratamiento unilateral presenta un perfil beneficio-riesgo claramente favorable en pacientes seleccionados. En cambio, la indicación de un segundo procedimiento debe individualizarse y valorarse con mucha prudencia, teniendo siempre en cuenta las características clínicas de cada paciente", ha detallado el neurólogo e investigador de HM CINAC Michele Matarazzo.

Los resultados obtenidos ayudarán a orientar el futuro uso de esta tecnología en la práctica clínica. Según han resaltado los investigadores, la tractotomía palidotalámica mediante ultrasonidos focalizados puede convertirse en una alternativa para pacientes con signos motores predominantemente unilaterales y buena respuesta a la levodopa, siempre dentro de un proceso de selección clínica riguroso y tras una adecuada información sobre los beneficios y riesgos del procedimiento.

"Estos resultados consolidan el potencial de los ultrasonidos focalizados como una alternativa terapéutica para pacientes cuidadosamente seleccionados", ha concluido José A. Obeso.