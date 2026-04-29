Un paté funcional enriquecido en silicio muestra efectos beneficiosos en la prevención de la diabetes tipo 2 - UCM

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de científicos liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha llevado a cabo un estudio de investigación que ha mostrado efectos beneficiosos en la prevención de la diabetes tipo 2 mediante el empleo de un paté funcional enriquecido en silicio en modelo animal.

"Realmente se trata de una línea de investigación que creemos tiene un futuro prometedor", han asegurado las investigadoras del Departamento de Farmacología, Farmacognosia y Botánica del Grupo de Nutrición y Salud Cardiovascular (AFUSAN), Alba Garcimartín Álvarez y Aránzazu Bocanegra de Juana, y el también investigador de este grupo y profesor del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de este centro académico, Adrián Macho González.

En concreto, mediante este trabajo, publicado en la revista especializada 'Foods', se ha constatado que el paté de cerdo reducido en grasa y enriquecido en silicio obtiene resultados prometedores en la prevención de la diabetes tipo 2 en modelo animal. Por contra, el consumo elevado de carnes rojas y procesadas se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar esta patología.

Sin embargo, su amplia aceptación en la dieta "convierte a estos alimentos en una oportunidad estratégica para reformular productos con compuestos bioactivos que ayuden a prevenir o ralentizar la progresión de la enfermedad", han continuado Garcimartín Álvarez y Bocanegra de Juana.

En este contexto, el estudio recoge que el silicio procedente de tierra de diatomeas -un polvo fino formado por los restos fosilizados de estas, que son unas algas ricas en silicio-, incorporado como ingrediente funcional en un producto cárnico, ha mostrado efectos antidiabéticos "prometedores". Ello "respalda su potencial como adyuvante nutricional en la prevención de la diabetes tipo 2", expone.

Además, esta investigación representa la primera vez que se estudian los efectos antidiabéticos del silicio en hembras, y es que "todos los estudios anteriores se habían realizado en ratas macho", ha declarado Macho González, que ha añadido que ahora se puede "afirmar que también presenta eficacia en hembras de un año, que correspondería a una población de mujeres premenopáusicas de mediana edad, habitualmente poco representada en ensayos preclínicos y clínicos".

SE HAN ESTUDIADO TRES ALTERNATIVAS

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores han evaluado el efecto de los patés funcionales mediante el desarrollo de un modelo nutricional de diabetes tipo 2, inducida mediante una dieta alta en grasa saturada y colesterol en ratas Wistar hembras de un año. De esta manera, el experimento ha sustituido el paté comercial por tres alternativas funcionales.

En concreto, se ha empleado un paté enriquecido con silicio; otro reducido en grasa elaborado a partir de un sustituto de la misma que, además, dificulta su liberación y absorción; y un tercero combinando ambas estrategias. La reformulación de los patés la han llevado a cabo investigadoras del Instituto de Ciencia y Tecnología de los alimentos y Nutrición (ICTAN), quienes son también coautoras de este artículo.

Así, los investigadores han informado de que sustituir el paté comercial por cualquiera de las tres alternativas funcionales ya es suficiente para generar los efectos beneficiosos. No obstante, los resultados más favorables se han obtenido con el paté reducido en grasas y enriquecido con silicio, el cual ha dado lugar a una mayor sensibilidad a la insulina, con reducciones en glucosa, insulina y triglicéridos en sangre y menor riesgo de enfermedades relacionadas con el colesterol.

Junto a ello, se han observado otros efectos beneficiosos en el páncreas y en los huesos, en concreto en la tibia, más grande y pesada y con mayor contenido de magnesio y fósforo. No obstante, los siguientes pasos en este estudio se dirigen a profundizar en los mecanismos bioquímicos responsables de la mejora de la sensibilidad a la insulina por parte del silicio, así como en el mantenimiento de la función pancreática.

"Uno de los pasos interesantes y viables sería validar estos resultados en estudios clínicos que permitan evaluar la seguridad, eficacia y dosis óptima del silicio procedente de la tierra de diatomeas en alimentos funcionales, así como la aceptación del producto", han concluido los tres investigadores.