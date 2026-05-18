Pedro Sánchez pide dar "un impulso definitivo" al Tratado de Pandemias para "reforzar la salud global"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom (d), en el Palacio de la Moncloa, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El encuentro tiene el objetivo de evaluar co - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acto en el que ha reclamado dar "un impulso definitivo" al Tratado de Pandemias con el objetivo de "reforzar la salud global".

"El impulso para reforzar la salud global solo puede ser colectivo y debe apoyarse, al menos, en tres pilares fundamentales", ha indicado este lunes en Ginebra (Suiza), en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que ha sostenido que el primero de ellos se centra en "invertir en las capacidades globales de respuesta ante futuras crisis sanitarias".

En este sentido, Sánchez ha celebrado "el acuerdo alcanzado en el año 2025" en relación con el citado Tratado, el cual "fue un gran logro". "Ahora, debemos darle un impulso definitivo, hagámoslo", ha subrayado, para añadir que también es necesario "reforzar las cadenas regionales de producción de medicamentos, aumentar las capacidades de respuesta rápida" y "garantizar que nunca más el acceso a vacunas -como ocurrió durante la Covid-19- dependa del poder económico o del lugar de nacimiento".

"El segundo pilar es reformar la arquitectura financiera de la salud global", ha continuado, tras lo que ha sostenido que son exigibles "más recursos", así como "nuevos mecanismos para movilizarlos y una fiscalidad global mucho más justa". En la actualidad, "3.400 millones de personas viven en países que destinan más dinero a pagar los intereses de la deuda que a financiar la salud", algo que es "sencillamente inaceptable", ha expuesto.

En este contexto, ha enfatizado que se debe "reforzar los mecanismos de alivio, de canje de la deuda, impedir que millones de personas sigan pagando las consecuencias de un sistema profundamente desigual". Por su parte, el tercer elemento a introducir es "democratizar la gobernanza de la salud global y hacerla más efectiva y más eficiente", y es que "los países del sur global deben tener el papel que les corresponde en la toma de decisiones internacionales", ha manifestado.

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