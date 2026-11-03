La percepción del estado de salud de la población mejora en la segunda oleada del Barómetro Sanitario del CIS de julio

Archivo - Hombre bebiendo un vaso de agua durante la comida. - JAVI_INDY/ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La percepción del estado de salud de la población ha mejorado en la segunda oleada de 2026 del 'Barómetro Sanitario' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con respecto a la primera, publicada en julio por la institución y el Ministerio de Sanidad.

En concreto, y según la encuesta llevada a cabo gracias a la participación de 2.644 personas, se observa que el 70,3 por ciento estima su estado de salud como muy bueno o bueno, lo que supone un aumento de 2,8 puntos porcentuales en relación con el 67,5 por ciento del anterior estudio. Mientras un 23 por ciento lo considera regular, un 4,6 por ciento cree que es malo y un 2 por ciento lo percibe como muy malo.

Por tanto, las personas que estiman que su salud es negativa representan el 29,8 por ciento, frente al 32,3 por ciento de hace cuatro meses. Además, el 48,2 por ciento afirma tener alguna enfermedad o problema de salud crónico, mientras que el 50,9 por ciento señala no padecer ningún problema de salud y un 0,9 por ciento no contesta.

(Habrá ampliación)