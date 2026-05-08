Una persona está aislada en Alicante tras compartir vuelo con uno de los fallecidos del crucero por hantavirus

Archivo - El secretario de Estado de Salud, Javier Padilla, inaugura la jornada 'Learning from Health Systems Analysis: The Health System in Spain', en el Ministerio de Sanidad, a 16 de septiembre de 2024, en Madrid (España). La sesión se organiza con el - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que una persona ha sido trasladada a un hospital de Alicante por tener síntomas compatibles con hantavirus tras compartir un vuelo con uno de los pasajeros del crucero 'MV Hondius', que falleció posteriormente.

"La persona ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, pero bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de España y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital", ha señalado Padilla.

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