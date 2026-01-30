Personalizar las dosis de diálisis aumenta la supervivencia de los pacientes

Imagen de un paciente con tratamiento de hemodiálisis. - FUNDACIÓN RENAL ESPAÑOLA

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por Fundación Renal Española y publicado en 'Clinical Kidney Journal' ha demostrado que ajustar la dosis de hemodiálisis teniendo en cuenta las características físicas de cada paciente puede aumentar significativamente la supervivencia de las personas con enfermedad renal avanzada.

Según informa la Fundación Renal Española, la hemodiálisis es un tratamiento vital que sustituye la función de los riñones cuando estos dejan de funcionar. Para que sea realmente eficaz, es fundamental que el tratamiento se ajuste correctamente a cada persona.

En la práctica clínica existen pautas generales que sirven de referencia para la mayoría de los pacientes, pero este estudio pone de relieve la importancia de ir un paso más allá y adaptar el tratamiento a las características individuales, como la constitución corporal o el sexo, para mejorar los resultados en salud.

La investigación, realizada en 15 centros españoles con más de 1.800 pacientes y 317.000 sesiones de hemodiálisis, ha evaluado la eficacia de metas de dosis basadas en el sexo y en la complexión física, revelando que alcanzar estas metas de forma individualizada se asocia con mejores resultados clínicos.

En concreto, los pacientes que lograron los dos criterios de diálisis adecuada presentaron un riesgo de mortalidad más de un 60 por ciento menor en los dos años siguientes. En cambio, quienes solo cumplieron uno de los criterios, en especial el basado únicamente en el sexo, no consiguieron el mismo beneficio a largo plazo.

La Fundación destaca que estos resultados ponen de manifiesto la importancia de una evaluación más precisa de la dosis de diálisis, especialmente en pacientes con sobrepeso u obesidad, que podrían recibir un tratamiento insuficiente si se aplican criterios generales.

El estudio también subraya la necesidad de protocolos de diálisis adaptados a la situación individual de cada paciente, considerando factores como la edad, la comorbilidad y el tipo de acceso vascular, para mejorar la calidad y la supervivencia de los pacientes en hemodiálisis.

Los investigadores concluyen que "personalizar la diálisis es una necesidad" y que "adaptar el tratamiento a cada paciente podría traducirse en una mejor calidad de vida y supervivencia para miles de personas que reciben tratamiento hoy en día".