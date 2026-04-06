La Plataforma de Mayores y Pensionistas reclama que el refuerzo del SNS sea de máxima prioridad en la agenda pública

Archivo - Pareja de personas mayores llevando mochilas. - PASJA1000/PIXABAY - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado que el refuerzo del Sistema Nacional de Salud (SNS) sea de máxima prioridad en la agenda pública, y es que es necesario situar con urgencia su fortalecimiento y, especialmente, el de la Atención Primaria en el centro.

Con motivo de la celebración, este martes, 7 de abril, del Día Mundial de la Salud, ha subrayado que se debe garantizar este derecho en una sociedad cada vez más longeva y con avances tecnológicos cada vez más rápidos, lo que exige decisiones sostenidas, recursos adecuados y reformas capaces de responder a la cronicidad, la dependencia y las desigualdades que atraviesan todo el ciclo vital.

En este contexto, esta organización se ha referido al 'Barómetro Sanitario 2025' elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja que una parte significativa de la población percibe necesidad de reformas. "Estos indicadores refuerzan la urgencia de priorizar el SNS y dotarle de los recursos y de los instrumentos de buena gobernanza y gestión que precisa", ha afirmado el presidente de su Comisión de Sanidad, José Manuel Freire.

En cuanto a la Atención Primaria, desde la PMP han afirmado que debe recuperar plenamente su papel como eje vertebrador del sistema, ya que casi el 80,8 por ciento de la población adulta la utiliza. No obstante, existe un problema persistente de accesibilidad y demoras, y es que solo una minoría es atendida en 24-48 horas, mientras que la espera media se sitúa en torno a nueve días.

Ante ello, aboga por, entre otras medidas, reforzarla en el ámbito domiciliario, incluyendo cuidados de Enfermería y seguimiento proactivo. Junto a ello, es necesario garantizar una cobertura sanitaria adecuada en centros residenciales y de proximidad, con recursos suficientes y coordinación efectiva, reconociendo el derecho a la cobertura integral en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.

PRESIÓN ACUMULADA EN LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Otro aspecto abordado por esta Plataforma es la presión acumulada en la atención especializada, con demoras relevantes en consultas de especialista tras derivación desde Atención Primaria. Todo ello hace requerible un Plan Nacional de Refuerzo del SNS con objetivos verificables de accesibilidad, tiempos y equidad territorial, evitando que la carga recaiga en pacientes y familias.

La coordinación entre Atención Primaria, especialidades y hospitales -y, especialmente, entre el sistema sanitario y los servicios sociales- sigue siendo una asignatura pendiente, ha continuado la PMP, que considera prioritario avanzar hacia una coordinación sociosanitaria real, en la que se eviten discontinuidades, duplicidades y desatención, especialmente en lo referente a cronicidad y dependencia.

"La salud no depende solo de la asistencia sanitaria", ha manifestado, no obstante, Freire, quien ha añadido que las condiciones de vida (ruralidad, pobreza, desigualdad, vivienda, empleo, pensiones, educación, etc.) tienen una influencia decisiva en el bienestar y en las oportunidades de envejecer saludablemente. Frente a ello, son necesarias políticas públicas que actúen sobre los determinantes socioeconómicos de la salud.

Por último, desde esta organización han declarado que es requerible desarrollar un Plan Nacional de Prevención y Actuación ante Caídas y reconocer la salud bucodental como parte integral de la salud, con despliegue efectivo en la cartera pública.