El PP considera "inaceptable" la "confusión" en la gestión del crucero con hantavirus y pide información "constante"

Archivo - La diputada nacional Carmen Fúnez durante la rueda de prensa en Ciudad Real. - PP C-LM - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular (PP), Carmen Fúnez, ha manifestado que es "inaceptable" la "confusión" generada en relación con la gestión del crucero con hantavirus por parte del Gobierno, ante lo que ha reclamado información "constante".

"La confusión sobre el hantavirus es inaceptable", ha subrayado a través de la red social 'X', medio en el que se ha pronunciado horas después de confirmar el Ejecutivo el acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que esta embarcación arribe a Canarias.

Fúnez, que ha mostrado su "apoyo" a "los afectados, especialmente a los 14 españoles", ha indicado que "en una crisis sanitaria, la claridad es esencial", la cual considera que se ha echado en falta en el abordaje de la misma. "Compartimos con el Gobierno la necesidad de trasladar tranquilidad, pero exigimos información concreta y constante", ha enfatizado.

De esta manera se ha pronunciado la 'popular' tras conocerse que este crucero llegará a Canarias en tres o cuatro días y a un puerto todavía por definir. El objetivo es gestionar en las islas la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

Además, la Administración nacional ha confirmado que ha aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del 'MV Hondius', que se encuentra en situación grave, y que será transportado a Canarias en un avión hospitalizado en las próximas horas.