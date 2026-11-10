PP promete un pacto de Estado por la sanidad pública, reducir listas de espera e incorporar a 4.500 médicos en AP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para el 29-N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre de 202 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes el programa electoral para las generales del 29 de noviembre, que incluye en materia sanitaria la promesa de impulsar un pacto de Estado por la sanidad pública, la reducción de listas de espera y la incorporación de, al menos, 4.500 médicos más en Atención Primaria.

"Este país tiene que honrar el esfuerzo cotidiano de millones de españoles. Cada ciudadano tiene que contar con un gobierno que le acompañe a lo largo de su vida (...) Quien necesita ayuda sanitaria debe tener una sanidad pública con médicos, profesionales sanitarios, y la tendrá", ha apuntado Feijóo en la presentación del programa, que tiene como eje la "reconstrucción nacional".

Las nueve propuestas sanitarias comienzan con un "gran" pacto de Estado por la sanidad pública, que los 'populares' plantean firmar con las comunidades autónomas, a fin de garantizar la cohesión del sistema y la igualdad de acceso a sus prestaciones. En este punto, destaca un plan urgente de reducción de listas de espera y señala que la sanidad será uno de los "pilares" del nuevo sistema de financiación autonómica.

Además, el programa recoge la incorporación de más profesionales al Sistema Nacional de Salud (SNS), en coordinación con las comunidades, y precisa que, en Atención Primaria, serán 4.500 médicos más, al menos. También mejorarán las condiciones de trabajo, conciliación y retribución de los sanitarios, incluyendo la aprobación de una clasificación que reconozca su formación, capacitación y responsabilidad.

A este respecto, apunta que se tendrá en cuenta la "singularidad" de los médicos, para lo que se reconocerá un ámbito de negociación propio sobre sus condiciones laborales, que no perjudicará los derechos del resto de profesionales; y se reducirá la duración de las guardias mediante una "adecuada" planificación de recursos humanos.

En esta línea, las propuestas ponen el foco en la atención sanitaria en Ceuta y Melilla, para las que el PP aprobará un plan estratético con financiación específica y plurianual, aumento de plantillas, junto a incentivos económicos y laborales, mejoras en los traslados a la Península, listas de espera, Atención Primaria, Urgencias, ampliación de servicios hospitalarios e impulso de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica, nuevas unidades de radioterapia y tecnología avanzada.

SALUD MENTAL Y CUIDADOS PALIATIVOS

Los 'populares' se comprometen a aprobar un plan nacional de salud mental 2027-2037, que cuente con financiación, un incremento de profesionales y mejoras en la prevención, detección precoz y acceso a atención psicológica y psiquiátrica desde Atención Primaria, con especial prioridad para niños y adolescentes, prevención del suicidio y trastornos mentales graves.

Además, impulsarán una estrategia integral frente a las adicciones, con especial atención a los jóvenes, y asegurarán la coordinación entre sanidad, educación y servicios sociales.

Con el objetivo de garantizar una "vida digna hasta el final", aprobarán una ley nacional de cuidados paliativos, reforzarán los equipos especializados y garantizarán el tratamiento del dolor, los cuidados paliativos pediátricos, la atención domiciliaria y el apoyo psicológico, "respetando siempre la voluntad del paciente".

Asimismo, el PP propone una estrategia con las comunidades autónomas para garantizar servicios preventivos comunes en todo el país y reforzar la vacunación, los cribados, el diagnóstico precoz, los hábitos saludables y el envejecimiento activo. También fortalecerá la Agencia Estatal de Salud Pública para anticipar amenazas sanitarias y responder con rapidez.

DEDUCCIONES FISCALES

Por otra parte, plantea alivios fiscales para las familias con enfermos de cáncer, esclerosis lateral amiotrófica (ELA) u otra enfermedad grave, que podrán deducir en el IRPF los gastos acreditados derivados del tratamiento y los cuidados. Además, los 'populares' impulsarán una ley de deducción para las personas celíacas.

A su vez, mantendrán la prestación CUME para el cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave y su continuidad más allá de los 26 años en los supuestos previstos se mantendrá y extenderán a los funcionarios las mejoras de protección.

También en lo relativo a los pacientes, el programa apuesta por garantizar la participación de las organizaciones representativas en la elaboración y evaluación de las políticas sanitarias, así como por asegurar la igualdad en el acceso a la prevención, diagnóstico, atención y tratamientos innovadores en toda España, y respetar el derecho de cada paciente a decidir sobresu salud con información "clara y suficiente".

PROTECCIÓN LABORAL

Asimismo, el PP aumentará la protección laboral de las personas con enfermedades graves, especialmente de los pacientes oncológicos, durante y después del tratamiento; combatirá la discriminación por razón de enfermedad; e impulsará la adaptación de los puestos de trabajo y una reincorporación compatible con la recuperación.

En el ámbito farmacéutico, la formación defiende el modelo español y la red de farmacias comunitarias y, en este contexto, apuesta por aclerar el acceso de los pacientes a la innovación mediante un modelo de Investigación, Desarrollo, Innovación y Acceso (I+D+i+A).

En paralelo, promete agilizar la evaluación de los nuevos medicamentos y reducir los plazos para decidir su financiación y precio, acercándolos a los de países del entorno de España. También creará un fondo estatal de innovación en enfermedades raras y terapias avanzadas.