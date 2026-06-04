El precio medio de una gafa completa supera los 210 euros

Archivo - Closeup portrait of attractive female with eyeglasses in hand. Poor young girl has issues with vision. She rubs her nose and eyes out of fatigue. A student tired to study and read books - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PHOTOGRAPHER: ALEXANDER

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de una gafa completa, que incluye las dos lentes y la montura, es de 210,93 euros, con un incremento del 2,89 por ciento en el último año, según la nueva edición del Libro Blanco de la Visión, editado por la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) y con el apoyo de Correos Express.

Según este documento, el sector óptico español ha alcanzado una facturación global de 2.251 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento cercano al 4 por ciento respecto al ejercicio anterior, manteniendo "una evolución positiva y consolidando su crecimiento sostenido".

Este aumento, según los resultados del informe, no depende únicamente del aumento de usuarios, sino de una transformación progresiva del consumo óptico hacia productos y servicios de mayor valor añadido.

El vicepresidente de FEDAO, Iñaki Carretero, ha subrayado que el sector óptico está teniendo una "evolución positiva" en los últimos años, ya que la salud visual cada vez ocupa un papel "más relevante" en la sociedad.

"Estamos viendo cómo el establecimiento sanitario de óptica evoluciona hacia un modelo cada vez más asistencial y sanitario. La prevención, el seguimiento visual, el envejecimiento de la población y la creciente necesidad de atención visual están transformando completamente el sector", ha explicado.

Además, ha incidido en que cada vez ofrecen mejores opciones visuales a la población. Aun así, ha alertado sobre el incremento de la miopía entre los más jóvenes, debido, entre otros factores, al uso excesivo de pantallas.

Por su parte, la coordinadora de FEDAO y óptico-optometrista, Elisenda Ibáñez, ha asegurado que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Sanidad, el 55 por ciento de la población española utiliza gafas graduadas y el 7 por ciento, lentes de contacto, por lo que en torno al 61,5 por ciento de la población es usuario de gafas.

El Libro Blanco de la Visión concluye que la demanda podría seguir creciendo durante los próximos años debido al envejecimiento poblacional, el incremento de la miopía, el uso intensivo de pantallas, el aumento de usuarios de lentes de contacto y la mayor concienciación social sobre la importancia de la salud visual.

En este sentido, los productos ópticos son los que lideran el crecimiento del sector, alcanzando los 2.102 millones de euros (+3,87%), mientras que los servicios ópticos siguen creciendo un 5,03 por ciento, reforzando su peso en el sector.

"Estamos viendo que el mercado crece menos en unidades que en importes, lo cual nos lleva a la conclusión de que las personas están apostando por productos de mayor calidad", ha sumado.

LENTES OFTÁLMICAS, DE CONTACTO Y DE SOL

Dentro del segmento de productos ópticos, las lentes oftálmicas superan los 1.024 millones de euros y continúan siendo el "principal motor" del mercado óptico español, mientras que las lentes de contacto son uno de los segmentos con mayor crecimiento porcentual (+6,5%). Por su parte, las gafas de sol consolidan su recuperación y ya crecen un 47 por ciento respecto a prepandemia y, entre los servicios ópticos, la audiología continúa consolidándose como uno de los "grandes motores" de crecimiento dentro del establecimiento sanitario de óptica, con un aumento del 8,15 por ciento en el último año.

Según datos del Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas, el número de profesionales ha aumentado en un 2,1 por ciento en 2025 hasta los 20.118 ópticos-optometristas, pero sigue siendo "insuficiente" para cubrir todas las necesidades.

"Esto es un soplo de aire fresco porque realmente faltan ópticos y su contratación está siendo complicada actualmente", ha declarado Elisenda Ibáñez.

El número de establecimientos sanitarios ha alcanzado los 10.569 centros, con un incremento del 7,5 por ciento. Sin embargo, existen grandes diferencias entre las distintas comunidades autónomas en el número de ópticos-optometristas por población, teniendo Murcia y Galicia la mayor proporción de ópticos, y Baleares y Canarias, la menor.