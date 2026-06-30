'Pride Positivo', proyecto de Cesida de defensa de derechos de las personas con VIH, reconocido en los 'Premios MADO' - CESIDA

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Pride Positivo', proyecto impulsado por la Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida), ha sido reconocido durante la reciente celebración de los 'Premios MADO' "por su defensa de los derechos de las personas con VIH", acto en el que también se ha galardonado a María Giralt, Manolita Chen, Dulceida, Rufus Wainwright y al Colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM).

"Las personas que viven con VIH se merecían salir a la calle, romper el estigma, romper la discriminación", ha indicado la presidenta de esta entidad, Carmen Martín, durante el desarrollo de la 16ª edición de estos premios, que distinguen cada año a personas, entidades y proyectos que contribuyen al avance, la defensa y la visibilidad de los derechos de las personas LGTBIQ+.

Según han indicado desde la organización de estos galardones, a través de 'Pride Positivo' se desarrolla una labor reivindicando "la dignidad y los derechos de las personas que viven con VIH, con el objetivo de erradicar definitivamente el estigma y la discriminación". Además, ha expuesto que ello lo lleva a cabo de forma "pionera".

Por su parte, Martín, que ha recibido este premio de manos de la ministra de Sanidad, Mónica García, y que ha estado acompañada por el secretario general de Cesida, Oliver Marcos; su director, Toni Poveda; la presidenta de Apoyo Positivo, Reyes Velayos; y el coordinador del proyecto reconocido, Héctor Fernández; ha invitado "al conjunto de la sociedad" a participar en las actividades del 'Pride Positivo' "y, en especial, la 'Marcha Positiva', que tendrá lugar el próximo 17 de octubre".

Además, desde Cesida han indicado que esta iniciativa estará presente en algunos de los principales momentos de 'MADO Madrid Orgullo 2026'. Así, el miércoles, 1 de julio, sus representantes participarán en el pregón que marca el inicio del 'Festival MADO' y el sábado, 4 del mismo mes, volverán a las calles en la manifestación estatal del 'Orgullo', este año bajo el lema '¡A las calles con Orgullo! Disidencia y resistencia'.