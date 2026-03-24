El primer consenso de hepatitis Delta señala que entre el 30% y el 50% de pacientes presenta cirrosis en el diagnóstico

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MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Siete sociedades científicas han establecido el primer consenso sobre hepatitis Delta (VHD), que señala que entre el 30 y el 50 por ciento de los pacientes presenta daño hepático avanzado -cirrosis- en el momento del diagnóstico, lo que evidencia la gravedad de esta infección.

"Este primer consenso supone un paso decisivo para mejorar el abordaje de la hepatitis Delta en nuestro país, ya que por primera vez establece recomendaciones comunes y coordinadas entre todas las especialidades implicadas", ha indicado el jefe de la Sección de Hepatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid y coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), el doctor Javier García-Samaniego.

Este sanitario ha formado, junto a los doctores Sabela Lens, Federico García, Juanjo Mascort, Marta Casado, Carolina Freyre, Alicia Lázaro, Gema Muñoz, Cristina Molera y María Buti, el panel multidisciplinar de expertos encargado de desarrollar el 'Documento de Consenso sobre el diagnóstico, manejo y tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VBH) y VHD en España'.

En cuanto a las entidades autoras del mismo, estas han sido la AEHVE, la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), y las sociedades españolas de Patología Digestiva (SEPD), de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), de Farmacia Hospitalaria (SEFH), de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP) y de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Esta última, a través de su Grupo de Estudio de Hepatitis Vírica (GEHEP).

"Contar con un marco compartido basado en la evidencia es clave para avanzar en el diagnóstico precoz, mejorar el manejo clínico y acercarnos a los objetivos de eliminación de las hepatitis víricas en España", ha continuado García-Samaniego. Para ello, desde este consenso se aboga por realizar cribado sistemático del virus delta en todas las personas con VHB.

BAJA PREVALENCIA EN ESPAÑA DE HEPATITIS B

Aunque España es un país de baja prevalencia de VHB -entre el 0,22 (90.000 personas) y el 0,5 por ciento (190.000), según diferentes estudios-, la VHD, que solo puede desarrollarse en personas previamente infectadas por este virus, constituye la forma más grave de hepatitis viral crónica y constituye un importante problema de salud pública por su elevada morbimortalidad y su mayor riesgo de evolución hacia complicaciones graves. Entre estas destacan la cirrosis y el carcinoma hepatocelular, incluso en edades más tempranas.

Además, a través de este documento, se ha advertido de la rápida progresión de la enfermedad, ya que un tercio de los pacientes con VHD crónica desarrolla cirrosis en menos de una década, lo que confirma su carácter especialmente agresivo frente a otras hepatitis víricas.

Ante ello, se han ofrecido recomendaciones prácticas y consensuadas sobre el diagnóstico, manejo y tratamiento de estas infecciones en la práctica clínica real. Junto a ello, se ha puesto de relieve que persisten importantes desigualdades en la detección precoz, el acceso al tratamiento y el seguimiento adecuado de los pacientes, lo que dificulta avanzar hacia los objetivos de eliminación de las hepatitis víricas, fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2030.

Por último, este consenso destaca los avances terapéuticos recientes e insiste en la necesidad de garantizar un acceso equitativo a estas opciones y de reforzar la coordinación entre Atención Primaria y hospitalaria para mejorar los resultados en salud. Es requerible un modelo asistencial más proactivo e integrado, basado en el cribado sistemático, la detección precoz y la continuidad asistencial.