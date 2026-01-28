Los problemas de suministro de medicamentos de impacto mayor se reducen un 17% en 2025

Archivo - Nuevo robot para dispensación de medicamentos en Son Espases - CAIB - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de que los problemas de suministro de medicamentos de impacto mayor, es decir, los que más afectan a los pacientes al no haber una alternativa terapéutica disponible, se han reducido durante 2025 un 17,4 por ciento y un 43 por ciento respecto a 2023.

Así lo indica el 'Informe de Problemas de Suministro', correspondiente al segundo semestre de 2025, que ha publicado la AEMPS y que analiza el estado de estas faltas con el fin de extraer conclusiones que permitan fortalecer la resiliencia del sistema sanitario nacional.

"Se confirma la tendencia descendente registrada en los últimos tres años que indica que, a pesar de que los problemas de suministro continúan representando un importante desafío, las medidas de supervisión y mitigación adoptadas están teniendo un efecto positivo en la disponibilidad de medicamentos", subrayan desde la Agencia.

Al analizar la distribución de estas faltas de impacto mayor según su duración o impacto asistencial, la evolución también es favorable con disminuciones de tiempo, especialmente en los problemas de suministro que se prolongan más de tres meses. Estas tensiones de larga duración son cada vez menores, con un desplome del 59,4 por ciento respecto al año anterior y un 73,8 por ciento si se toma el año 2023 de referencia.

En el segundo semestre de 2025, un 3,5 por ciento del total de las presentaciones de medicamentos autorizadas experimentaron problemas de suministro. Se trata de 1.151 incidentes, lo que supone una bajada del 8,8 por ciento con relación a 2024 y del 20,4 por ciento a 2023. En total, en 2025, se registraron 2.345 incidencias. Este semestre, de nuevo, los medicamentos con receta acumulan el mayor número de problemas, representando el 66 por ciento del total.

Las causas tras estas tensiones muestran un claro patrón frente a semestres anteriores, con tres principales que explican la mayoría de los incidentes: los problemas de capacidad de la planta son los más numerosos, con un 29 por ciento del total; seguidos del aumento de la demanda, con un 20,6 por ciento, y de los problemas de fabricación (no derivados de calidad), con un 17,8 por ciento.

OBJETIVO TÁCTICO Y GLOBAL

La AEMPS resalta que garantizar la disponibilidad de medicamentos es uno de sus objetivos tácticos. "Su gestión en un contexto globalizado requiere, como premisa fundamental, una visión global y una estrategia colaborativa para prevenir y mitigar sus riesgos derivados", apunta.

A nivel nacional, la Agencia llevó a cabo un total de 1.544 actuaciones en 2025 frente a los problemas de suministro, lo que supone una leve disminución (5,3%) respecto al año anterior pero un aumento del 23% frente a 2023. El número de paradas de exportación a Estados miembros se incrementó un 45 por ciento, pasando de 471 casos en 2024 a 685 en 2025.

Además, destaca el primer semestre de 2025 con 401 intervenciones, superando casi por sí solo el total del año anterior. El incremento en las paradas de exportación indica que la AEMPS ha priorizado retener el stock dentro del territorio para combatir la escasez de medicamentos en España.